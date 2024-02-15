BIST 9.114
DOLAR 30,76
EURO 33,09
ALTIN 1.970,95
HABER /  GÜNCEL

Önce karısını öldürdü sonra intihar etti! Düzce'de kan donduran olay

Önce karısını öldürdü sonra intihar etti! Düzce'de kan donduran olay

DÜZCE'de boşanma aşamasında olduğu karısıyla evde kavga eden adam, aracına binip gitmek isteyen karısını silahla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

Abone ol

Düzce'de karısını silahla vurarak öldüren kişi, yaşamına son verdi. Aziziye Mahallesi Sezgin Sokak'taki bir siteden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Sitenin otoparkında yerde bir kadın ile yakınında park halindeki kapısı açık araçta bir erkeğin silahla vurulmuş olduğunun belirlenmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgilere göre tartışan boşanma aşamasında olan Arzu G. evden ayrılarak apartmanın önünde park halinde olan 41 TH 960 plakalı otomobiline bindi. Emin G., eşinin gitmek istemesine sinirlenerek silah ile Arzu G.’ye ateş etti. Ardından da aynı silahla intihar etti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Yol kenarında tuvaletini yapan adam silahla yaralandı
Yol kenarında tuvaletini yapan adam silahla yaralandı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Otomobilin yakıt deposundan 10 kilo 250 gram uyuşturucu çıktı
Otomobilin yakıt deposundan 10 kilo 250 gram uyuşturucu çıktı
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den Türkiye açıklaması
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den Türkiye açıklaması
Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 5 kişi yakalandı
Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 5 kişi yakalandı
Felaket ihtimali var mı, siyanürlü su toprağa karıştı mı? Canlı yayında net cevap
Felaket ihtimali var mı, siyanürlü su toprağa karıştı mı? Canlı yayında net cevap
Putin'in ABD başkanlık yarışında tercih ettiği isim şaşırttı
Putin'in ABD başkanlık yarışında tercih ettiği isim şaşırttı
73 yaşındaki üniversite öğrencisi hem derslerine çalışıyor hem de kitap yazıyor
73 yaşındaki üniversite öğrencisi hem derslerine çalışıyor hem de kitap yazıyor
Şampiyonlar liginde Bayern Münih'e darbe PSG avantajı kaptı
Şampiyonlar liginde Bayern Münih'e darbe PSG avantajı kaptı
İstanbul'da 3 organize suç örgütü çökertildi! Bakan Yerlikaya: 24 şüpheli yakalandı
İstanbul'da 3 organize suç örgütü çökertildi! Bakan Yerlikaya: 24 şüpheli yakalandı
Kayseri derbisinde Hacılar Erciyesspor ile Develigücü karşılaşacak
Kayseri derbisinde Hacılar Erciyesspor ile Develigücü karşılaşacak
Otomobil yol kenarına devrildi: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Otomobil yol kenarına devrildi: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!