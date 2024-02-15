Önce karısını öldürdü sonra intihar etti! Düzce'de kan donduran olay

DÜZCE'de boşanma aşamasında olduğu karısıyla evde kavga eden adam, aracına binip gitmek isteyen karısını silahla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

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Düzce'de karısını silahla vurarak öldüren kişi, yaşamına son verdi. Aziziye Mahallesi Sezgin Sokak'taki bir siteden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Sitenin otoparkında yerde bir kadın ile yakınında park halindeki kapısı açık araçta bir erkeğin silahla vurulmuş olduğunun belirlenmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgilere göre tartışan boşanma aşamasında olan Arzu G. evden ayrılarak apartmanın önünde park halinde olan 41 TH 960 plakalı otomobiline bindi. Emin G., eşinin gitmek istemesine sinirlenerek silah ile Arzu G.’ye ateş etti. Ardından da aynı silahla intihar etti.