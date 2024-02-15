İYİ Parti'nin İstanbul'da 4 ilçe adayı belli oldu

Yerel seçime sayılı günler kala İYİ Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul'un 4 ilçesindeki belediye başkan adayları tanıtıldı.

Abone ol

Tüm siyasi partilerin yerel seçim hazırlıkları sürüyor. İYİ Parti'nin İstanbul'un 4 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, il binasındaki toplantıda adayları açıkladı. Coşkun, Adalar'da Ayşe Gülnur Şakir'i, Bayrampaşa'da Vahit Çelik'i, Gaziosmanpaşa'da Erhan Özkan'ı ve Silivri'de de Bihter Akbaş Sezer'i belediye başkan adayı olarak gösterdiklerini söyledi.

Yerel seçimde seçmenlerin 3 oy kullandığını, bunların tamamına talip olduklarını dile getiren Coşkun, "Ulaşabildiğimiz her vatandaşın oyunu almaya çalışacağız." diye konuştu.