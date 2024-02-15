Uzmanlar uyardı, çocuklarda yüksek ateşe dikkat

Çocuklarda ve bebeklerde sık görülen yüksek ateş, belli limitlerde olduğu sürece ciddi bir sorun olmaz iken bazı durumlarda çok ciddi sorunların belirtisi olabiliyor.

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Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Korkmaz, ateşin önemsenmesi gerektiği konusunda uyardı. Dr. Korkmaz, “Çocukların büyük kısmında zaman zaman ateş yüksekliği görülebilir genellikle ateş çocuklar için tehlikeli değildir. Hatta bağışıklık sisteminin enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olduğu için yararlıdır. Çocuklarda ateş genellikle enfeksiyondan kaynaklanır ateş bağışıklık sistemini enfeksiyonla savaşmaya teşvik ederek vücuda yardımcı olur ayrıca çocuklarda ateşin bir nedeni de aşırı giydirmedir. Bebekler, özellikle de yeni doğanlar aşırı giydirildiklerinde, battaniyeye sarıldıklarında veya sıcak bir ortamda tutulduklarında ateşleri yükselebilir. Çocuklarda aşı yapılması da ateş nedeni olabilir. Bebekler ve çocuklar bazen aşı olduktan sonra yaklaşık bir gün süren hafif bir ateş yükselmesi gösterebilirler. Diğer bir neden olan diş çıkarma da vücut ısısında hafif bir artış olabilir, ancak 37.8 derece üstü pek yükselme görünmez. Genel durumu iyi olan, sağlıklı çocukların büyük kısmında ateş ciddi değildir. Ama üç aylıktan küçük bebekler ve başka bir sağlık sorunu olan çocuklarda ateş ciddiye alınmalı ve doktora başvurulmalıdır. Çocuklarda ateş eğer, bebek üç aylık veya daha büyükse, genel durumu iyi, beslenmesi bozulmamış, deri rengi normal ise büyük ihtimallerde ciddi olmayabilir” ifadelerini kullandı.



“Ateşte bu belirtilere dikkat”

Çocuklarda ateş yükselince farklı davranışlar sergileyeceklerini belirten Dr. Korkmaz, “Ateşi yükselen çocuklar huysuz veya normalden daha sakin olabilirler. Nefes alma vermeleri sıklaşır normalden hızlı kalp atışı gözlenir. Çocuklarda ateş olunca titreme ve üşüme veya terleme gözlenir. Yanakları kızarır. Bu belirtilerden herhangi biri varsa, çocuğunuzun gerçekten ateşi olup olmadığını öğrenmek için ateşini ölçmek gerekir. Ateş durumunda hemen doktora acile başvurmaya genellikle gerek yoktur. Doktora başvuru, çocuğun yaşına, hastalığına ve başka belirtilerin olup olmadığına bağlıdır. Bebek üç aydan küçük ve sıcaklığı 39'den yüksek olan üç aylık veya daha büyük her yaşta ancak kanser veya orak hücre hastalığı gibi sağlık sorunu olan çocuklar mutlaka doktora götürülmelidir. Üç aylık veya daha büyük bir çocukta, sıvıları reddetme hasta görünüm şiddetli ishal veya tekrarlanan kusma, uyku hali, üç günde uzun süren ateş, varsa doktora başvuru gereklidir“ dedi.



“Ateşi olan çocuklara ilk müdahale önemli”

Ateşli çocuklara ilk müdahalenin önemli olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Korkmaz, ”Çocuklarda ateş yüksekliği varsa hafif giysiler giydirilmeli, hafif bir çarşaf ile örtülmelerini sağlamak gerekir. Ağır giysiler ve battaniyeler vücudun soğumasını engelleyebilir ve bu da çocuğunuzun rahatsız olmasına neden olabilir. Odayı da rahat edebileceği bir sıcaklıkta tutmak gerekir. Eğer çocuk hala anormal bir şekilde oyun oynuyor, su içiyorsa ve ağrısı yoksa herhangi bir tedaviye gerek yoktur. Ateş yüksekliği rahatsızlık veriyor ve çocuk sıvıları iyi içmiyorsa ateş düşürücü ilaç vermek gerekir. Üç aydan küçük bebeklere doktor tavsiyesi olmadıkça ateş düşürücü ilaç verilmez. Ateş düşürmek için bol sıvı vermek, fiziksel soğutma, ılık su ile banyo önerilir. Soğuk su olmaz, ateş düşürmek için kolonya ve alkol kullanılmaz. Vantilatör ile soğuk hava, ılık kompres iyi gelebilir” diye konuştu.