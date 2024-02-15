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"Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi" Büyükçekmece'de sahnelendi

"Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi" Büyükçekmece'de sahnelendi

Usta sanatçı Nilgün Belgün’ün hayat hikayesinden yola çıkarak yazdığı ve büyük ilgi gören "İçimdeki Kadın, Aşk ve Komedi" isimli kitabından sahneye uyarlanan “Nilgün Belgin’le Aşk ve Komedi” isimli tiyatro oyunu Büyükçekmece’de sahnelendi.

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Usta sanatçı Nilgün Belgün'ün "İçimdeki Kadın, Aşk ve Komedi" isimli kitabından sahneye uyarlanan “Nilgün Belgin’le Aşk ve Komedi” isimli tiyatro oyunu Büyükçekmece'de sahnelendi. Büyükçekmeceli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müzikli dans gösterisinde Nilgün Belgün, hayatını, hatıralarını, yaşadıklarını şarkılar ve danslarla kimi zaman hüzünlü, kimi zaman kahkahalar eşliğinde anlattı.

“Büyükçekmece ailemle birlikte izlemekten büyük keyif aldım”

Eşi Hatice Akgün ile birlikte müzikal oyunu izleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Değerli sanatçımız Nilgün Belgün'ün kendi yaşamından hatıralarını, yaşadıklarını şarkılar ve danslar eşliğinde bizlerle paylaştığı gösteriyi Büyükçekmece ailemle birlikte izlemekten büyük keyif aldım. Sevilen sanatçımız Nilgün Belgün’e ve sanata gösterdiği ilgiden ötürü Büyükçekmece aileme sonsuz teşekkür ederim” dedi.

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