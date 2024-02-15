İYİ Parti Adana İl Başkanı Azime Koçak istifa etti!

İYİ Parti Adana İl Başkanı Azime Kocacık "gördüğüm lüzum üzerine" diyerek görevinden istifa etti.

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İYİ Parti Adana İl Başkanı Azime Kocacık görevinden istifa etti. Kocacık, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunlara yer verdi:

“Adanamızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerini düşünerek yürüttüğüm Adana İl Başkanlığı görevimden lüzum görmem sebebi ile ayrılmış bulunmaktayım. Başkanlık görevim süresince görev sâdakatimi hakkaniyetle yerine getirmenin huzurunu taşıdığımı bilmenizi isterim. Bu süreçte desteklerini benden esirgemeyen Genel Başkanımız Meral Akşener'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”