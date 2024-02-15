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Belediye otobüsü yine arızalandı, yolcular yolda kaldı

Belediye otobüsü yine arızalandı, yolcular yolda kaldı

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı MOTAŞ otobüsü, arızalanınca yolcular sabah işe, öğrenciler okullarına geç kaldı.

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Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu ve Alişar Mahallerine çalıştığı belirtilen Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ otobüsü sefer sırasında arızalandı. İş ve okullarına gitmek için otobüse binen yolcular uzun süre aracın tamiri için beklerken, konuyu ise sosyal medya hesaplarında paylaşarak Büyükşehir Belediyesi’ne sitem ettiler. Alişar Mahalle sakinlerinin açtığı sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda “Hatunsuyu ve Alişar’ın çilesi bitmiyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ’a bağlı 3-C otobüsü yine arıza verdi. Vatandaş yine perişan, yine geç kaldı gideceği yere” ifadeleri yer aldı.

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