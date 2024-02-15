Antalya’da 92 aranan şahıs yakalandı

Antalya’da asayiş ve diğer suçlardan aranan 92 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince haklarında yakalama emri bulunan, asayiş ve diğer suçlardan aranan şahıslara yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışmalar gerçekleştirildi. Aralarında birçok suçtan kırmızı bültenle aranan 1, 10 ile 20 yıl arası 1, 5 ile 10 yıl arası 4, 2 ile 5 yıl arası 16, 2 yıl altı 30 ve kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 52 kişi olmak üzere toplam 92 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.