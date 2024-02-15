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CHP 'dijital demokratik katılım' dedi videoyu yorumlara kapattı

CHP 'dijital demokratik katılım' dedi videoyu yorumlara kapattı

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP yönetiminin hizmete aldığı "dijital demokratik katılım" adlı mobil uygulamasıyla ilgili videonun yorumlara kapatılmasını eleştirdi.

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14-28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğrayan CHP'de sular durulmuyor. Genel başkan değişimiyle sonuçlanan partide kavgalar bitmek bilmiyor.

Kılıçdaroğlu döneminde CHP Genel Başkan yardımcılığı yapan Erem Erdem, mevcut yönetime olan sert eleştiriler yöneltiyor.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer'in yıllar önce Whatsapp grubunda Kılıçdaroğlu'na ettiği küfrü ifşa eden Erdem, bu kez de CHP yönetiminin Özgür Özel'in videosunu yorumlara kapatmasını gündeme getirdi.

CHP yönetiminin hizmete aldığı "dijital demokratik katılım" adlı mobil uygulamasını tanıtan Özgür Özel'in videonun yorumlara kapalı olmasını eleştiren Erdem, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

“Dijital demokratik katılım” uygulamasının müjde videosunu “demokratik katılıma açsak?” Elbette taktir sizlerin"

Uygulamanın tek bir üyeye sorulmadan yayına alınmasını sorgulayan Erdem, şu ifadelere yer verdi: 

"Sayın Genel Başkanım, tüm üyelerimize attığınız mesajda yer alan videoda; “değerli yol arkadaşlarım çok heyecanlıyım, çünkü kurultayda verdiğimiz sözü tuttuk ve dijital demokratik katılım uygulamasını hayata geçirdik” şeklinde müjde vermişsiniz. Allah razı olsun. Tüm adayları tek bir ÜYEYE sormadan, tek bir DEMOKRATİK KATILIM süreci inşa etmeden belirledikten sonra; verdiğiniz sözler arasında yer alan bir “mobil uygulama” müjdesiyle gerçekten hayat bulduk. Verip tutmadığınız diğer sözlerinizi bizlere unutturan bu muhteşem hamlenizden ötürü sizi kutlarım. Lakin arkadaşlar videoyu yoruma kapatmışlar. “Dijital demokratik katılım” uygulamasının müjde videosunu “demokratik katılıma açsak?” Elbette taktir sizlerin."

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