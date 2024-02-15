Gürsel Tekin istifa sürecini anlattı, böyle isyan etti: Parti yöneticilerinden birine ulaşamadım

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sürpriz bir şekilde partisinden istifa etti. Tekin katıldığı bir canlı yayında istifa süreciyle ilgili konuşurken, CHP'deki iletişimsizliğe tepki gösterdi.

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Gürsel Tekin, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Sözcü TV'deki canlı yayına çıkan Gürsel Tekin istifa süreciyle ilgili konuştu. Tekin CHP'den istifa edebilmek için 15 gün beklemek zorunda kaldığını ifade edip CHP'deki iletişimsizliğe tepki gösterdi.

Gürsel Tekin, "Hayatımda çokça radikal kararlar aldım, herkes bilir. Ama bir istifa dilekçesinin yazılmasının bana kaç güne mal olduğunu bir ben bilirim, bir Allah bilir, bir de eşim bilir. 15 gün önce yazdım o istifa dilekçesini. Nedeni şu. Ulaşamadım kimseye. Bir Gürsel Tekin hayatını buna vakfetmiş, 40 yılını buna vermiş. Parti yöneticilerinden birine ulaşamadım." ifadelerini kullandı.