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Erkek sandığı sevgilisi kadın çıktı! "Sahte penisle beni kandırmış"

Erkek sandığı sevgilisi kadın çıktı! "Sahte penisle beni kandırmış"

Sosyal medya fenomeni 35 yaşındaki Ashleigh Huish, erkek zannettiği sevgilisinin kadın olduğunu öğrendi. Sevgilisinin 20 sterlinlik (yaklaşık 775 TL) değerinde sahte penisle cinsel birliktelik yaşadığını iddia etti. Fenomen isim sevgilisinin hüküm giymiş bir cinsel suçlu olduğunu öğrendikten sonra yaşadıklarını anlattı.

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İki çocuk annesi olan sosyal medya fenomeni Ashleigh Huish'in Instagram hesabında 440.000, TikTok hesabında ise 1,3 milyon takipçisi var.

Newland ile geçen yılın sonlarında tanıştı ve takipçileri onu Newland'ın suç geçmişi konusunda uyarana kadar onunla kısa bir süre romantik bir ilişki kurdu.

Suç geçmişini öğrendikten sonra Newland'ı terk ettiğini belirten fenomen isim, onun kadın olduğunu hiçbir zaman anlayamadığını söyledi.

Daha öncesinde de Newland'ın Kye Fortune adında bir adam gibi davranarak bir kız öğrenciyi kandırdığını öğrenen fenomen isim, Manchester Crown Court'ta yapılan duruşmada Newland'ın geçmişi hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söyledi.

Kaynak: Halk TV

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