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Çocukluk çağında kanserde erken teşhis önemli

Çocukluk çağında kanserde erken teşhis önemli

Çocukluk çağı kanserleri hakkında önemli bilgiler veren Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, erken teşhisin büyük önem taşıdığını belirterek, “Erken evrede teşhis edilen birçok çocukluk çağı kanseri yüksek oranlarda tedavi edilebilmektedir” dedi.

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Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Çocukluk dönemindeki kanserlerin erken teşhisi hayat kurtaracağını ifade eden Sarıkaya, toplumun çocukluk çağı kanserleri hakkında bilgi düzeyinin artması ve söz konusu hastalığın bulgu ve belirtilerinin bilinir hale gelmesi, erken tanı ve tedavi açısından yararlı olacağını söyledi.

“Erken evrede teşhis edilen birçok çocukluk çağı kanseri yüksek oranlarda tedavi edilebilmektedir”
Erken teşhisi yapılan kanserin tedavi edilebilme oranının yüksek olduğunu kaydeden Dr. Sarıkaya, “Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü olan 15 Şubat’ta çocukluk çağı kanserleri hakkında farkındalık oluşturmak, kanserli çocuklar ve ergenlere, hastalık sonrası hayatta kalanlara ve ailelerine destek sağlamak için küresel bir iş birliği kampanyası yürütülmektedir. Toplumumuzun çocukluk çağı kanserleri hakkında bilgi düzeyinin artması ve söz konusu hastalığın bulgu ve belirtilerinin bilinir hale gelmesi, erken tanı ve tedavi açısından yararlı olacaktır. Erken evrede teşhis edilen birçok çocukluk çağı kanseri yüksek oranlarda tedavi edilebilmektedir. Bu sebeple çocuklarda meydana gelebilecek geçmeyen olağan dışı belirti veya semptomların varlığında vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak doğru olacaktır. Çocukluk çağı kanserleri için uyarıcı olabilecek belirti ve semptomlar şu şekilde sıralanabilir; Halsizlik, solgunluk, iştahsızlık, açıklanamayan ani kilo kaybı, kemik ve eklem ağrısı, açıklanamayan ateş, genellikle kusmanın eşlik ettiği, sık baş ağrısı ve ani görme değişiklikleri, burun kanaması, diş eti kanamaları gibi sıra dışı kanamalar ve ciltte morluklar, dalak ve lenf düğümlerinde şişlikler. Bu belirtilerden birçoğunun, kanser hastalığı dışında herhangi başka bir sebepten de kaynaklanabileceği ve aslında bu ihtimalin daha yüksek olduğu unutulmamalıdır. Çocukluk çağı kanserlerini erken tespitinin en iyi yolu, söz konusu hastalığın muhtemel belirtilerini gözden kaçırmamaktır. Dolayısıyla ebeveynlerin farkındalığının artması hayat kurtarıcı rol oynamaktadır” dedi.

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