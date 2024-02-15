Kahta’daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde üstlerinde uyuşturucu madde bulunan ve gözaltına alının 3 şüpheliden 1’i tutuklanırken 2 kişi ise serbest bırakıldı.

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Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Adıyaman İl Emniyet Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen yakın takip çalışmaları sonucunda G. Ş. (39), A. K. (26) ve M. A. (31) yakalandı. Şahıslardan yapılan üstü aramada 15 adet ECSTACY hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 250 TL ele geçirilirdi.



Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden G. Ş. ve A. K. serbest bırakılırken M. A. İsimli şahıs ise tutuklanarak Siverek Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.