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Devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Kaza, Afyonkarahisar- Antalya karayolu Sinanpaşa ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü D.Ç.’nin idaresindeki 16 NGF 39 plakalı araç kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan D.Ç., tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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