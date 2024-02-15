Uzmanlardan değişken havalarda bağışıklık sistemi için baharat çayı önerisi

Konya'da 43 yıllık aktar Yafes Sinop, mevsimlerin bu sene düzensiz ve değişken olmasının çeşitli hastalıkları beraberinde getirdiğini belirterek, hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak için 'baharat çayı' denilen bitki çayının içilmesi konusunda tavsiyelerde bulundu.

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Hava sıcaklıklarının zaman zaman mevsim normallerinin üzerinde olması bazen de normallerin altına düşmesi insanları etkiliyor. Hastalanan çok sayıda kişi ise hastanelerin ve aktarların yolunu tutuyor. Vatandaşlar, hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak için bitki çayları ve baharatlara ilgi gösteriyor.



Konya'da 43 yıldır baba mesleği olan aktarlığı devam ettiren Yafes Sinop (73), mevsimlerin dengesiz olduğu zamanlarda baharat çayı diye bilinen bitki çayının içilmesi konusunda tavsiyede bulundu. Yafes Sinop, yapılan bu çayın zaman zaman ya da gelişigüzel içilebileceğini ve yapıldıktan sonra bir hafta boyunca bu çayın tekrar tekrar ısıtılıp içilebileceğini söyledi.

Baharat çayı gribal enfeksiyonlarda etkili

Hastalıklardan korunmak isteyen müşterilere genelde baharat çayı verdiklerini ifade eden Yafes Sinop, “Buna zencefil, tarçın, havlıcan, hibiskus, hatmi, karanfil, kuşburnu, ayva yaprağı, ıhlamur ve adaçayı da ilave edilebilir. Bu çay hazırlanıp biz genelde öğütülmüş değil, doğal kök ve bitki olarak veriyoruz. Biraz biraz baharatlardan atıp kuşburnu biraz fazla koyulur. 15-20 dakika kaynatılıp, eğer demleme olacaksa da altında su kaynaması gerekir. 15 dakika kaynatılıp biraz dinlendirilip afiyetle içilir. İçimi de güzel. Bunu kullananlarda gribal enfeksiyon hemen hemen yüzde sıfır gibi olur, yalnız bunu kış mevsiminde kullanmak kaydıyla. Ayrıca hibiskus var, ekinezya var. Bunlar da kullanılır ama biz genelde 7’li grubu veriyoruz. Hazırlanan çayı bir hafta boyunca tekrar tekrar kaynatıp içme imkanı da var” dedi.



Baharat çayının çeşitli faydaları olduğunu belirten Yafes Sinop, “Akşama kadar belki biz bir dünya bitki çayı içiyoruz. Bahsettiğim çaylar periyodik kullanılabilir de gelişigüzel içilebilir de. Çünkü hem ısıtıcı özelliği var hem toksin atıcı özelliği hem sinir sistemini rahatlatıcı bir özelliği var hem de kan dolaşımını düzenleyici etkisi var” ifadelerini kullandı.