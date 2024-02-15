BIST 9.197
DOLAR 30,76
EURO 33,14
ALTIN 1.973,72
HABER /  GÜNCEL

Hatay'da kaçak tespit edilen doğal gaz boru hattında onarım başladı

Hatay'da kaçak tespit edilen doğal gaz boru hattında onarım başladı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Hatay'a doğal gaz sağlayan boru hattında gaz kaçağı tespit edilmesinin ardından hasar tespitinin tamamlandığını ve onarım için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Abone ol

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Hatay'a doğal gaz arzı sağlayan boru hattında saat 05.08'de gaz kaçağı meydana geldiği ifade edildi.

Bakım onarım ve teknik emniyet ekiplerinin bölgeye intikal ederek gerekli güvenlik tedbirlerini aldığı ve hasar tespit çalışmalarını tamamladığı belirtilen açıklamada, doğal gaz boru hattındaki hasarın onarımı için gerekli çalışmalara başlandığı bildirildi.

Onarım çalışmalarının en geç 24 saat içinde tamamlanmasının planlandığı kaydedilen açıklamada, "Hatay ilimizin doğal gaz ihtiyacı, onarım çalışmalarımız tamamlanıncaya kadar geçici olarak sıkıştırılmış doğal gaz ile sağlanacaktır. Onarım çalışmalarımız süresince konutlarda ve sanayide herhangi bir doğal gaz kısıntısı/kesintisi söz konusu olmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanlardan değişken havalarda bağışıklık sistemi için baharat çayı önerisi
Uzmanlardan değişken havalarda bağışıklık sistemi için baharat çayı önerisi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Donald Trump, NATO konusunda kararlı!
Donald Trump, NATO konusunda kararlı!
Yüksek gerilim hattına takılan güvercin ekipler tarafından kurtarıldı
Yüksek gerilim hattına takılan güvercin ekipler tarafından kurtarıldı
Kahta’daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Kahta’daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Kayseri pastırması tüm AB ülkelerinde nam salıyor
Kayseri pastırması tüm AB ülkelerinde nam salıyor
Öncelik SGK'nın! Sigorta girişi için açılan davada emsal karar
Öncelik SGK'nın! Sigorta girişi için açılan davada emsal karar
Çocukluk çağında kanserde erken teşhis önemli
Çocukluk çağında kanserde erken teşhis önemli
Antalya’da 92 aranan şahıs yakalandı
Antalya’da 92 aranan şahıs yakalandı
Mehmet Furkan Karabek'in hedefi Dünya Kupası şampiyonluğu
Mehmet Furkan Karabek'in hedefi Dünya Kupası şampiyonluğu
Erkek sandığı sevgilisi kadın çıktı! "Sahte penisle beni kandırmış"
Erkek sandığı sevgilisi kadın çıktı! "Sahte penisle beni kandırmış"
CHP 'dijital demokratik katılım' dedi videoyu yorumlara kapattı
CHP 'dijital demokratik katılım' dedi videoyu yorumlara kapattı