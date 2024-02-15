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MHP 877 yerde kendi adaylarıyla seçime girecek

MHP 877 yerde kendi adaylarıyla seçime girecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler 2 büyükşehir, 27 il, 475 ilçe ve 373 belde olmak üzere toplam 877 seçim çevresinde kendi adaylarıyla girecek.

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MHP, kuruluşunun 55’inci yılına dikkat çekmek amacıyla 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için adaylarını 55 seçim çevresinde 16 etap halinde açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, dün 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 16. ve son etap olarak adaylıkları kesinleşen 33 ilçe ile 19 belde belediye başkan adayını daha açıkladı. 

Buna göre, MHP 2 büyükşehir, 27 il, 475 ilçe ve 373 belde olmak üzere 877 seçim bölgesinde yarışa girecek. Diğer seçim bölgelerinde ise AK Parti’nin adaylarını destekleyecek.

Ayrıca, milletvekillerini aday göstermeyen tek parti Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu. Meclis’te 49 milletvekili bulunan MHP’nin şu ana kadar açıkladığı belediye başkan adayları arasında milletvekili bulunmuyor.

Öte yandan, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin seçim takvimi işliyor. Siyasi partiler, aday listelerini en geç 20 Şubat Salı saat 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekiyor. MHP’nin ise bugün YSK’ye aday listelerini teslim etmesi bekleniyor.

MHP
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