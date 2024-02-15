Altın dolardan güç aldı! 15 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki azalışa rağmen dolar kurundaki artışa paralel değer kazanarak günü 1968 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 1971 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 300 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor.

Altı günlük düşüş serisini bugün sonlandıran altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1993 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerin artmasının emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Gram altın TL fiyatı resmi kur tarafında 2 bin lira seviyesi altında seyrederken serbest piyasalarda 2040-2050 lira seviyesinde. Ons altında yaşanan düşüler gram altın fiyatında 15 TL'lik bir gerilemeye neden oldu. Düğün yapacak olan, elinde parası olan, elinde doları olanlar altın fiyatlarında gerçekleşen sert düşüşleri bir fırsata çevirmeli. Bu fırsatlar yıl içerisinde sık sık gelmeyebilir" dedi.