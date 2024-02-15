BIST 9.197
DOLAR 30,76
EURO 33,14
ALTIN 1.973,72
HABER /  MAGAZİN

CHP'lilere ve Tarkan'a küfür eden Serdar Ortaç'tan "özür" açıklaması

CHP'lilere ve Tarkan'a küfür eden Serdar Ortaç'tan "özür" açıklaması

Şarkıcı Serdar Ortaç TikTok'ta açtığı canlı yayında CHP'lilere ve Tarkan'a küfür etti. Görüntülerin gündem olmasının ardından açıklama yapan şarkıcı, "Hiçbir şey hatırlamıyorum, şimdi uyandım... Tarkan'dan özür dilerim" dedi.

Abone ol

Serdar Ortaç alkolün etkisiyle TikTok hesabından açtığı canlı yayında kontrolünü kaybedip CHP'lilere ve sanatçı Tarkan'a küfür etti.

Takipçilerine kızan Serdar Ortaç önce "Hepiniz CHP'lisiniz i.neler" dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü sonra da bir takipçisinin "Tarkancılar ve Serdarcılar var" demesine sinirlenerek "Yaa s.keyim Tarkan'ı" diye konuştu.

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Serdar Ortaç konuyla ilgili "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Şimdi uyandım. O kadar ilacın üstüne çok içmişim. Herkes 'ne yaptın sen' diyor. Seyrederek canımı sıkmak istemiyorum. Özür dilerim Tarkan'dan, affeder herhalde" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB adayı Buğra Kavuncu yabancı tabela yasağı vaadini eleştiren iki isme yanıt verdi
İBB adayı Buğra Kavuncu yabancı tabela yasağı vaadini eleştiren iki isme yanıt verdi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Tarama için ayırdığı 5 dakika hayatını kurtardı
Tarama için ayırdığı 5 dakika hayatını kurtardı
Devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın yeni transferi Al-Musrati şampiyonluk istiyor
Beşiktaş'ın yeni transferi Al-Musrati şampiyonluk istiyor
Altın dolardan güç aldı! 15 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın
Altın dolardan güç aldı! 15 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın
MHP 877 yerde kendi adaylarıyla seçime girecek
MHP 877 yerde kendi adaylarıyla seçime girecek
Erzincan’da maden kazası komisyon kurulacak Resmi Gazete'de yayımlandı
Erzincan’da maden kazası komisyon kurulacak Resmi Gazete'de yayımlandı
Hatay'da kaçak tespit edilen doğal gaz boru hattında onarım başladı
Hatay'da kaçak tespit edilen doğal gaz boru hattında onarım başladı
Uzmanlardan değişken havalarda bağışıklık sistemi için baharat çayı önerisi
Uzmanlardan değişken havalarda bağışıklık sistemi için baharat çayı önerisi
Donald Trump, NATO konusunda kararlı!
Donald Trump, NATO konusunda kararlı!
Yüksek gerilim hattına takılan güvercin ekipler tarafından kurtarıldı
Yüksek gerilim hattına takılan güvercin ekipler tarafından kurtarıldı