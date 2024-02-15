CHP'lilere ve Tarkan'a küfür eden Serdar Ortaç'tan "özür" açıklaması

Şarkıcı Serdar Ortaç TikTok'ta açtığı canlı yayında CHP'lilere ve Tarkan'a küfür etti. Görüntülerin gündem olmasının ardından açıklama yapan şarkıcı, "Hiçbir şey hatırlamıyorum, şimdi uyandım... Tarkan'dan özür dilerim" dedi.

Abone ol

Serdar Ortaç alkolün etkisiyle TikTok hesabından açtığı canlı yayında kontrolünü kaybedip CHP'lilere ve sanatçı Tarkan'a küfür etti.

Takipçilerine kızan Serdar Ortaç önce "Hepiniz CHP'lisiniz i.neler" dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü sonra da bir takipçisinin "Tarkancılar ve Serdarcılar var" demesine sinirlenerek "Yaa s.keyim Tarkan'ı" diye konuştu.

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Serdar Ortaç konuyla ilgili "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Şimdi uyandım. O kadar ilacın üstüne çok içmişim. Herkes 'ne yaptın sen' diyor. Seyrederek canımı sıkmak istemiyorum. Özür dilerim Tarkan'dan, affeder herhalde" ifadelerini kullandı.