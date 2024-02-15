Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri açıkladı! Bütçe ocakta açık verdi

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ocak ayında 617,2 milyar lira, bütçe giderleri 768 milyar lira oldu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 113,5 artarak 617 milyar 249 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 139 artışla 767 milyar 968 milyon lira olarak kaydedildi.

Bütçe, ocakta 150 milyar 719 milyon lira açık verdi.