Özgür Özel, 'O olmasa ben olmazdım' demişti! CHP'li Belediye Başkanı istifa etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, “Babam gibi severim. O olmasaydı Özgür Özel bugün burada olmazdı” dediği İzmir'in Dikili İlçesi eski Belediye Başkanı Osman Özgüven, CHP'den istifa etti. Özgür Özel ve parti yönetimini topa tuttu.

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İzmir bölgesinde 'efsane başkan' olarak anılan eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven CHP'den istifa etti. Özgüven, istifa açıklamasında, başta Genel Başkan Özgür Özel olmak üzere parti yönetimine sert eleştirilerde bulundu. Özel, 14 Aralık’ta yaptığı bir konuşmada, “Osman Özgüven’i babam gibi severim. O olmasaydı Özgür Özel bugün burada olmazdı” demişti. Özgüven basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Değişim umutları boşa çıktı

- CHP’de değişim adına yeşeren umutlarımız ne yazık ki boşa çıkmıştır. Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimi, partimizi özüne döndürerek sosyal demokrasi çizgisine oturtacakları, aday belirlenirken ön seçim ve halk anketi yapacakları yönünde Türkiye kamuoyuna verdikleri sözleri tutmamışlardır.

Partimizi istila edenler...

- Partimizin karar mekanizmalarını istila edenler, yurttaşlarımızın gönlünü kıran, seçmene saygı duymayan yanlış kararlar vermişler, CHP’deki çürümüşlük ayyuka çıkmıştır.

Özgür Özel derin hayal kırıklığı...

- Gelinen noktada, başta Özgür Özel olmak üzere, genel merkez yönetiminin yarattığı derin hayal kırıklığı içindeyim.

- 81 yaşımdayım. Aktif siyasi yaşamımı noktalayalı 11 yıl oldu. Hiçbir kişisel beklentim yok. Şan, şöhret, methiye, ödül, rant hırslarım hiç olmadı. Umudum, partimizde reform hareketinin gerçekleşmesiydi.

- Umudum, geçmişte Dikili’de hayata geçirdiğimiz ve benden sonra sonlandırılan sosyal belediyecilik uygulamalarının yeniden canlandırılmasıydı.

- Umudum, tıpkı 1989 yılında başardığımız gibi yerel seçim zaferinin ardından partimizin iktidara gelmesiydi...