İmamoğlu 'asayiş olayı' dedi silahlı saldırıdan kurtulan Aziz Yeniay'dan yanıt: Bu bilgiyi nereden aldınız

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, Kücükçekmece'deki seçim çalışmasına silahlı saldırıyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "asayiş olayı" iddiasına tepki göstererek, "Henüz biz daha olay yerindeyiz, devletin bilmediği, emniyet birimlerinin bilmediği bir noktada faillerle ilgili bir bilgi olmadan siz bu bilgiyi nereden aldınız" dedi.

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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin 16 şüpheli tutuklandı.

Saldırıda bir vatandaş ağır yaralanırken saldırıdan kurtulan Yeniay, olaya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

İMAMOĞLU'NUN SALDIRIDAN HEMEN SONRAKİ TARTIŞILAN SÖZLERİ

Yeniay, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoglu'nun saldırıdan hemen sonra yaptığı "Küçükçekmece'deki bugün yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. Başka bir asayiş olayı nedeniyle yaralanan vatandaşımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasına tepki gösterdi.

"BU BİLGİYİ NEREDEN ALDINIZ?"

Seçim çalışmamaları kapmasında bir programda konuşan Yeniay, "Belediye başkanları peş peşe açıklama yaptılar. 'Siyasi bir olay değildir, bu tamamen adli bir olaydır" diye. Ben de hemen sordum. Henüz biz daha olay yerindeyiz, devletin bilmediği, emniyet birimlerinin bilmediği bir noktada faillerle ilgili bir bilgi olmadan siz bu bilgiyi nereden aldınız" ifadelerinde bulundu.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Oradaki görüşmede iki farklı firmadan bahsediyoruz. Bir de siyasi figür bir araya geldiler. Sizinle ilgili ciddi manada tehdit söz konusu. Ona ulaşabilir misiniz, saldırı planlanıyor. Şu şu bölgelerde saldırı gerçekleşecek. Tabi yine ciddiye almadık. Ancak oradan ayrılmak için söylemek isteneni söyledik ve teşekkür ettik. Ancak o gün belirlenmiş olan adreste, bizlerle bekleyen sivil memurlar dışarıda kontrol yaptılar. Biz de tam dışarı çıkarken bir arkadaşımız bir şey sorabilir miyim dedi. O soru sorulmasaydı biz de dışarıda olacaktık. O esnada otomatik silahlarla taramaya başladılar.

"BU BİR TERÖR SALDIRISIDIR"

Bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi çok anlamlı değil. Bu bir terör saldırısıdır, bu bir planlı eylemdir. Ancak seçildiği yer, mekan ve zaman dilimi belki de hedef şaşırtmak isteyenleri arz edebilir. Bütün bunların hepsi savcılık tarafından titizlikle incelenmektedir. Kanaatimiz bu olayın tamamen planlı bir terör girişimi ve tamamen bize yönelik.

Bizim bölgede hiç kimseyle bireysel husumetimiz söz konusu değil. Alacak verecek söz konusu değil. Bu tamamen siyasi figüre, bir yerel belediye başkan adayına yönelik terör girişimidir. Tabi o arada başka garip şeyler oluyor. Henüz daha sahadan çıkmadım. Dışarıda güvenlik oluşturulmasına rağmen silahın nereden ateş edildiğini bilmiyoruz. Bir kaç dakika sonra arkadaşlar bu bize yönelik bir saldırı değildir, bu adli bir olaydır. Şaşırtıcı bir bilgi oldu. Henüz daha emniyet gelmedi, olay belli değil.

Akabinde hemen siyasi figür belediye başkanları peş peşe açıklama yaptılar. Siyasi bir olay değildir, bu tamamen adli bir olaydır. Ben de orada şunu sordum. Henüz biz daha olay yerindeyiz, devletin bilmediği, emniyet birimlerinin bilmediği bir noktada faillerle ilgili bir bilgi olmadan siz bu bilgiyi nereden aldınız, kulağınıza kim fısıldadı, ya da ne yapmak istiyorsunuz diye bir dizi soru sordum.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR TİYATRO"

Sonra başka bir kişi bendim diyor. Arkadaşlar çok tehlikeli bir tiyatro oynanıyor. Bunlardan henüz daha 26'sı yakalandı, 16'sı tutuklu, 4'ü salıverildi, bunlardan 4 tanesinin çocuk olduğunu daha sonra öğreniyoruz. Bu zamana kadar oradaki hiçbir insanımızla bir problemimiz olmadı, Günün sonunda bir kızımız şu anda maalesef yaşam mücadelesi veriyor. Mermi başının bir yerinden girip öbür yerinden çıktı. Şu an uyutuluyor, hayata tutunması için.