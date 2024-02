O mahalle sakinleri her yağmurda diken üstünde yaşıyor

Artvin’in Borçka ilçesinde yamaçta çelik ağla bağlanan dev kaya 40 haneyi tehdit ediyor. Her yağmurda diken üstünde olan mahalle sakinleri, kalıcı çözüm istiyor.

Abone ol

Borçka ilçesinde şiddetli yağışlardan dolayı yaşanan heyelanlar ve taşkınlar hayatı olumsuz etkiliyor. Yamaçtan kopan kaya parçaları ise vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışta ilçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde yaşayan 40 hane, sel, toprak kayması ve aşırı yağışlardan zarar gördü. Aynı mahalledeki 10 haneli 3 bina da toprak kayması sonrasında boşaltıldı. Bu evlerin yanı sıra hasar alan ve tehlikede olan toplam 21 hane tahliye edildi. Evlerini boşaltmak zorunda kalan aileler ise nereye gideceklerine dair kara kara düşünmeye başladı.



Öte yandan mahallenin hemen üzerinde bulunan ve 40 haneyi etkileyen dev kaya, geçtiğimiz yıl aşırı yağışlardan sonra çelik telle bağlandı. Her an düşme tehlikesi bulunan kaya için mahalle sakinleri kalıcı çözüm istiyor.

Hasar tespit çalışmaları için düğmeye basıldığını ifade eden Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Musa Yıldırım, "Burası eğimli bir bölge. Bu eğimli bölgeden dolayı toprak kaymaları, kayan yerler belirli yerleri doldurarak su birikintileri, göletler oluşturdu. AFAD ekipleri gelip burada deşarj çalışması yapıyor. Artvin valimiz, milletvekillerimiz ve bakanlarımız başta olmak üzere yetkili organlar burada. Buraya uygun ne gerekiyorsa onun yapılması için hasar tespiti ve kentsel dönüşüme geçilmesi için de çalışmalar yapılıyor" dedi.