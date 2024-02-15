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"Ehliyet sınavı" operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

"Ehliyet sınavı" operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen "ehliyet sınavı" operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yapılan ehliyet sınavında kopya çeken kişilere ve bunlara yardımcı olanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında sınava girenler ile dışarıda bekleyen kişilerin üzerinde yapılan aramada, 3 cep telefonu, kulak içi mikrofon, kredi kartı görünümlü iletişim cihazı, SIM kart ve pil bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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