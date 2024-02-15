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Hastane önünde bulunan valiz paniğe neden oldu! Bomba imha uzmanı devreye girdi

Hastane önünde bulunan valiz paniğe neden oldu! Bomba imha uzmanı devreye girdi

Kocaeli Devlet Hastanesi'nin önünde bulunan şüpheli valiz paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve bomba imha uzmanı tarafından fünya ile kontrollü bir şekilde patlatılan valiz boş çıktı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

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Kocaeli Devlet Hastanesi'nin önündeki köprü altına bırakılan şüpheli valiz paniğe sebep oldu. Fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kocaeli Devlet Hastanesinin poliklinikler girişi mevkisinde meydana geldi. Köprü altında valiz bulunduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, bu girişten hastaneye girmek isteyenler başka kapılara yönlendirildi. İncelemenin ardından valiz, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde fünye ile patlatıldı. Valizin içinin boş olduğu görüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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