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Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

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Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 17 Şubat Cumartesi, 18 Şubat Pazar ve 19 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'de 26. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam

17 Şubat Cumartesi
13.30 Antalyaspor - İstanbulspor: Mehmet Türkmen
16.00 Hatayspor - Sivasspor: Ümit Öztürk
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

18 Şubat Pazar
13.30 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
16.00 Pendikspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
16.00 Gaziantep FK - Samsunspor: Zorbay Küçük
19.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray: Ali Şansalan

19 Şubat Pazartesi
20.00 RAMS Başakşehir - Kayserispor: Oğuzhan Çakır
20.00 Beşiktaş - Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

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