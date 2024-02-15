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Mercedes-Benz, Rus kamyon üreticisi Kamaz'daki hisselerini sattı!

Mercedes-Benz, Rus kamyon üreticisi Kamaz'daki hisselerini sattı!

Mercedes-Benz, orduya zırhlı araç da sağlayan Rusya'nın en büyük kamyon ve otobüs üreticisi Kamaz'daki hisselerini sattı.

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Mercedes-Benz sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından yaklaşık 2 yıl sonra Mercedes-Benz Group AG, ticari araç üreticisi Kamaz'daki hisselerinin satışını gerçekleştirdi.

Alıcı hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, satış işleminin tamamlandığı belirtildi.

Alman kamyon üreticisi Daimler Truck'ın Kamaz'da yüzde 15 hissesi bulunuyordu. 2021'de Mercedes-Benz ve Daimler Truck'ın ayrılmasının ardından bu hisseler yasal olarak Mercedes-Benz'e geçmişti.

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