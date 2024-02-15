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Anayasa Mahkemesi'nden 'Madımak Oteli' kararı!

Anayasa Mahkemesi'nden 'Madımak Oteli' kararı!

Anayasa Mahkemesi, Sivas Katliamı’na ilişkin yeni bir karar aldı. Katliamda yaşamını yitirenlerin yakınlarının zaman aşımına karşı yaptığı başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, dosyanın ek rapor hazırlandıktan sonra görüşülmesine karar verdi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nde öldürülenlerin yakınlarının bireysel başvurusunda, zamanaşımı itirazlarıyla ilgili ek rapor alınmasına karar verdi.

Sivas Katliamı’nda yaşamını yitirenlerin yakınları, 2014’te Yüksek Mahkemeye bireysel başvuruda bulunarak, yargısal sürecin etkili bir biçimde yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ve toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarının ihlal edildiğini savundu.

Başvuruda, Sivas Katliamı’nın insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilmesi ve bu sebeple zamanaşımına uğramaması istendi.

Başvuruyu bugünkü Genel Kurul gündeminde ele alan Anayasa Mahkemesi heyeti, zamanaşımına karşı yapılan itirazlarla ilgili ek rapor alınmasına karar verdi.

Başvuru, ek rapor hazırlandıktan sonra Yüksek Mahkemece yeniden gündeme alınacak.

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