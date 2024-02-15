Murat Kurum tek tek anlattı! 'Risksiz İstanbul' projesinin detayları belli oldu: İstanbul'da 5 yılda 650 bin konut

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum 'Risksiz İstanbul' projesinin detaylarını açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, ‘Risksiz İstanbul Tanıtım Toplantısı’nda, İstanbul’un afetlere karşı dirençli hale getirilmesine yönelik projelerinin detaylarını açıkladı. Murat Kurum, toplantıda yaptığı konuşmada, "Mevcut İBB yönetimi her alanda başarısız oldu. İstanbullular bu başarısız yılların ardından artık çaresiz değil. Kimle konuşsak İstanbul'daki sistem eksikliğini söylüyor. İstanbul'un sorunlarını çözerken merkeze insanı alan yeni anlayış sunuyoruz. İstanbul gündelik, keyfi kararlarla yönetilemez. Bu İstanbul'u çözümsüzlüğe mahkum eder. Amacımız sizleri stressiz İstanbul'da yaşatmak." dedi.

İşte "Risksiz İstanbul" projesinin detayları...

5 YILDA 650 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul için 5 yılda 650 bin konut inşa edilecek. Yeni yapılanmada yatay mimari ağırlıklı, komşuluk ilişkilerini odağa alan, nüfusu artırmayacak doğru bir planlama yapılacak.

YARISI BİZDEN

Bu konutların 300 bini Kiptaş eliyle inşa edilirken ödemenin yarısı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

5 BİN 833 TL’DEN BAŞLAYAN TAKSİTLE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Evini Kiptaş ile dönüştürenlere 700 bin lira hibe desteği, 700 bin lira kredi desteği sağlanacak.

Ödemeler 5 bin 833 TL’den başlayan taksitlerle olacak.

100 BİN LİRA KİRA YARDIMI

100 bin lira taşınma ve kira yardımı ödenecek.

BAŞVURULAR 15 NİSAN’DA BAŞLAYACAK, EVLER 18 AYDA TESLİM EDİLECEK

Başvurular 15 Nisan 2024’te başlayacak. Tespit ve değerlendirme, sözleşme, proje ve ruhsatlandırma işlemlerinin ardından evler 18 aya kadar teslim edilecek.

YERİNDE DÖNÜŞÜM İLE 250 BİN KONUT

650 bin yeni yuvanın 250 bini; vatandaşların anlaştığı özel sektör firmaları eliyle dönüştürülecek. Bunun için de binanın bulunduğu alana dair imar düzenlemeleri hemen hayata geçirilecek.

250 bin alt sektör harekete geçirilecek, İstanbul’un ekonomisi güçlendirilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖZEL 100 BİN SOSYAL KONUT

Kentsel dönüşüme özel 39 ilçeye hizmet verecek 100 bin sosyal konut üretilecek. Bu evler satılamayacak, evleri dönüşüme giren yuva sahiplerine çok düşük fiyatlara kiralanacak.

39 ilçenin tamamına ve en riskli mahallelere Kentsel Dönüşüm Ofisleri kurulacak.

İSTANBUL SANAYİSİ YENİLENECEK

800 bin kişiye istihdam sağlayan İstanbul sanayisinde işletmelerin %77’si şehir merkezlerinde kalırken, %62’si düzensiz dağınık yapıdadır. Trafiğe ek yük, hava kirliliği ve afet risklerine neden olan mevcut durum İstanbul için risk oluşturuyor. Bu riskler ortadan kaldırılacak.

Mirasını geleceğe taşıyan İstanbul

EMİNÖNÜ-SİRKECİ SAHİL BANDI İSTANBUL’A NEFES ALDIRACAK

Eminönü-Sirkeci Sahil Bandı Düzenlemesi yeni çehresiyle İstanbul’a nefes aldıracak. Eminönü sahil yolu ile, yola bağlantılı sokakları ve meydanları düzenlenecek. Gece-gündüz yaşayan, güvenli ve huzurlu bir gezinti yolu kurulacak.

Sirkeci Tren Garı kapsamlı bir çevre düzenlemesinden geçecek. Garın ray sistemi kaldırılmadan yapılacak tematik düzenleme ile İstanbul hazinesinin yaşayan bir parçası haline dönüştürülecek. İçindeki donatılarla her yaştan İstanbullunun keyifle dolaşacağı cıvıl cıvıl bir alan olacak.

KIBLE ÇEŞME CADDESİ HAYAT BULACAK

Kıble Çeşme Caddesi üzerindeki tarihi yapılar hızla restore edilecek. Eminönü’ne masal tadında bir cadde hediye edilecek.

FATİH CAMİİ ÇEVRESİ YENİ BİR KİMLİK KAZANACAK

Fatih Camii Külliyesi ve çevresindeki sokaklar, niteliksiz binaları elden geçirilerek düzenlenecek. Yürüyüş ve bisiklet yolları eklenecek, yapının ruhuna uygun peyzaj hayata geçirilecek. Bu bölge İstanbul’un sayılı turistik bölgelerinden biri haline getirilecek.

SULTANAHMET MEYDANI’NDA 1700 YIL ÖNCESİNE YOLCULUK

Sultanahmet Camii ve çevresi ile yine Mimar Sinan’ın emaneti Süleymaniye Camii’nin çevresindeki yapılar düzenlenecek. Her iki yerde de kapsamlı bir çevre düzenlemesi yapılacak.

SÜLEYMANİYE CAMİİ’NİN ÇEVRESİ İHYA EDİLECEK

Yine Mimar Sinan’ın kalfalık eseri olarak tanımladığı ve UNESCO dünya mirası listesinde bulunan Süleymaniye Camii’nin çevresi adına yakışır bir yenileme projesiyle ihya edilecek. Bölgedeki niteliğini kaybetmiş, köhneleşmiş yapıların tamamını düzenlenecek.

Ordu Caddesi’nde, cadde ve cephe düzenlemesi yapılacak.

Tarihi Haydarpaşa Tren Garı’ndan başlayıp Kadıköy Meydanı’ndan Moda’ya uzanan kıyı düzenlemesi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak projede düzenlenecek. Tarih ve yeşil aks çok özel bir projede birleşmiş olacak. İstanbullular denizin, sahilin ve tarihi dokunun keyfini bir arada yaşayacak.

İSTANBUL MEYDANLARIYLA GÜZELLEŞECEK

39 ilçenin meydanları dönüştürülecek, İstanbul meydanlarıyla güzelleşecek.

Çengelköy meydanı, kıyı düzenlemesi, aydınlatmaları, geniş otoparkıyla Çengelköy’e değer katacak bir yatırım olacak.

Yapılacak sokak sağlıklaştırmalarıyla; bölge eski ticari ve kültürel canlılığına yeniden kavuşturulacak.

Yeni Ataşehir meydanında, ilk ofisim işyerleri, kreşler, arge merkezleri, kuluçka merkezleri, açık pazar yer alacak. Bunların yanında; açık-kapalı spor salonları, kültür-sanat merkezleri, tiyatrosu, operası, eğitim ve sağlık merkezleriyle; tam bir yaşam alanı olacak.

350 KİLOMETRE DERE ISLAHI

İklim krizi kaynaklı afetler olan sellere, yangınlara, taşkınlara ve ağır yağışlara yerinde ve zamanında mücadele edebilmek için dere ıslahı projeleri çok kritik öneme sahip. Bu kapsamda, 5 yılda toplam uzunluğu 350 kilometre olan dere ıslah projesi yapılacak. Ekolojik koridor kesitleri oluşturulacak.

Bakımsızlığa mahkum edilen derelerin çevreleri sosyal donatı alanlarıyla zenginleştirilecek. Afet zamanlarında bu koridorlar ikmal hatları olarak kullanılacak. Dere kenarları temiz su ve enerji depolama üniteleriyle acil durumlarda yaşanabilir alanlar haline getirilecek.

AFET YÖNETİM SİSTEMİ

İstanbul’un afet yönetimine dair projeleri 1 Nisan tarihinde süratle başlatılacak. Afet yönetiminde öncelik önleme ve risk azaltma olacak. Olası bir afet sonrası için müdahale kapasitesi en hızlı şekilde güçlendirilecek, iyileştirme aşaması da planlanacak. Bu bağlamda Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi kurulacak.

Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi içinde;

Güçlendirilmiş gerçek zamanlı haberleşme altyapısı,

Gözlem ağları, tahmin ve erken uyarı sistemleri,

Elektronik risk izleme sistemleri,

Anlık Durum Tespit Sistemleri,

Karar Destek Sistemleri, Dayanıklılık Analizi ve Planlama Platformu bir arada çalışacak.

Sistem Yapay Zeka Destekli Veri Analitiği araçları ile analiz edilecek, Akıllı Şehir Sistemi’ne ve İstanbul’un Dijital İkizi’ne entegre edilecek. Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi, kendi mühendislerimizle ve yerli/milli yazılım bileşenleriyle hayata geçirilecek.

DİJİTAL İKİZ

İstanbul'un dijital ikizi projesi sayesinde, şehrin afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlayacak bir yazılım elde edilecek. Örneğin, deprem riski altındaki bölgeler önceden belirlenecek, gerekli iyileştirmeler hızlıca yapılabilecek. Yoğun yağışlardan kaynaklanabilecek sel riskleri de tahmin edilerek yine gerekli önlemler süratle alınabilecek.

Ayrıntılar gelecek...

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle...

İstanbul'un artık sevgiye, kardeşliğe ihtiyacı var. Bugün tüm İstanbullular için bu kardeşliği daha da büyütmek için kıymetli dostlarımızla bir aradayız. Afetlere dirençli, risksiz İstanbul toplantımızın tanıtımı için bir aradayız. İstanbul'la bu heyecanı paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum.

Biz gayemizi en baştan ilan ettik. İstanbul'u hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri yapacağız. Bugün de bu gayenin gerçekleşmesi için en çok ihtiyaç duyduğumuz projeler, anlatacağız. Kentsel dönüşümden sosyal konutlara, sanayi alanlarının dönüşümünden iklim değişikliğine kadar geniş yelpazeli sunumumuzu yapacağız. Güzel bir geleceği hep birlikte hazırlıyoruz.

İstanbulluları paydaşımız olarak görüyor, İstanbul'u yönetecek ekibin de birer parçası olarak görüyoruz. Her başarının ardında mutlaka bir fikir vardır. 25 yılda ulaştığımız hedeflere bütüncül bakış açısı ile milletimiz ile el ele vererek ulaştık. Hızlı ulaşım hakkını ihmal etmedik. Sosyal belediyeciliği göz ardı etmedik. Projelerimizin maliyeti, ne zaman başlayıp ne zaman biteceği bellidir. İstanbul'a ne kazandıracağımız şimdiden ortadadır. İşlerimizin üzerine neden bu kadar titriyoruz sebebi açıktır. Sebebi İstanbullu kardeşlerimizin mutluluğudur.

"Mevcut İBB yönetimi her alanda başarısız oldu"

Mevcut yönetim her alanda başarısız oldu. İstanbullular bu başarısız yılların ardından artık çaresiz değil. Kimle konuşsak İstanbul'daki sistem eksikliğini söylüyor. İstanbul'un sorunlarını çözerken merkeze insanı alan yeni anlayış sunuyoruz. İstanbul gündelik, keyfi kararlarla yönetilemez. Bu İstanbul'u çözümsüzlüğe mahkum eder. Amacımız sizleri stressiz İstanbul'da yaşatmak.

"Olası İstanbul depremi bir milli güvenlik sorunu olacaktır"

Tek dileğimiz İstanbul'un mutluluğudur. Bugün ülkemizin coğrafyasının yüzde 66'sı deprem riski altındadır. Büyüklüğü 6 ve üzeri 60'a yakın deprem yaşadık. 130 bine yakın kardeşimizi bu depremler nedeniyle toprağa verdik. Büyük Marmara depreminde 18 bin canımızı kaybettik. Asrın felaketinde 53 bin insanımızı kaybettik... Dünyada böyle bir yıkım görülmedi. Bu afetlerin ardından herkesin gündeminde İstanbul'un deprem gerçeği var. Olası İstanbul depremi bir milli güvenlik sorunu olacaktır.

"İstanbul'u dönüşüm vaatleri ile kandırdılar"

Böyle acil bir konuda CHP'li yönetim tek bir olumlu adım atmadı. İstanbul'u dönüşüm vaatleri ile kandırdılar. Aynı planı 3 kez yayınladılar. İstanbul'un aklı ile alay etiler. Yavrularımızın geleceğine ihanet ettiler. Yarı planlı belediyecilik yapanlardan başka bir şey beklenmezdi. Gerçek belediyeciliğin neferleri sahaya çıkmıştır. Cumhur ittifakı ile annelerimizin yavrularımızın umutlarını boşa çıkarmayacağız. Risksiz İstanbul için projelerimizi 6 temek başlıkta gerçekleştireceğiz. Yeni sosyal konutlar inşa edip kent meydanlarımızı ve tarihi değerlerimizi ihya edeceğiz. Burada sanayi alanlarımızı dönüştürecek ve iklim değişikliği ile mücadeleyi yapacağız.

"İstanbul kimliğini her yatırımımıza yansıtacağız"

İstanbul kimliğini her yatırımımıza yansıtacağız. Görenler "işte bu İstanbul mimarisi" diyecek. Türkiye'nin kentsel dönüşüm seferberliğini İstanbul'dan başlatmış kadrolarız. 1 milyon 300 bin konutu milletimiz ile el ele verip inşa ettik. İstanbul'da 12 yılda 800 bin bağımsız bölümü yeniledik. İstanbul'un herhangi bir mahallesine giderseniz bizim dönüşüm çalışmalarımızla karşılaşırsınız. Yapılarımız reklama algıya ihtiyaç duyulmadan seferberlik ruhuyla dönüşüyor. Mevcut ibb yönetimi dönüşüm hareketinin bir paydaşı olmadı. İBB yönetimindekiler maalesef çalışmadı, üretmedi. deprem seferberliği ilan ediyoruz dediler ortada eserleri yok. Depreme hazırlarız dediler hazırladıkları yok. 15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz dediler, yine sözlerini tutmadılar. Bu vaatleri de inkar etmeye başladılar. Ayıplarını hüner gibi göstermeye çalışıyorlar.

"Bu millet bu ihmalkarlığı affetmeyecek"

Bu millet bu ihmalkarlığı affetmeyecek, 31 Mart'ta sandıkta hesabını soracaktır. 5 yıllık görev süremde 81 ile gitmiş bir kardeşinizim. Bu ziyaretlerde de öyle fotoğraf çektirerek gelmedik. vatandaşlarımızı dinledik, not aldık. Bu çerçevede 365 bin yeni yuvayı insanlarımıza teslim ettik. Kastamonu'daki Bartın'daki Rize'deki sellerdeki insanımızla beraber olduk. Tarihin en büyük yangınlarda, Elazığ, Malatya'daki depremlerde 46 bin konutu milletimiz ile el ele vererek inşa ettik. İzmir'de el ele verdik, en büyük dönüşümü biz gerçekleştirdik. Asrın felaketindeki acıları en yakından görmüş biri olarak bir yıl önce hüznü şimdi de huzuru birlikte yaşadık. 3 ay geçmeden 180 bin konutla başladığımız yeniden ihya süreci sonuca hızla ilerliyor. Afetzede kardeşlerimiz güvenli yuvalarına kavuşuyor. O duyguyu görmek her şeye bedel. Orada devletin o sıcaklığında, kardeşlik hukukunun arttığı, Allah devletimize zeval vermesin diyen milletimiz sıcak yuvalarına devletimiz sayesinde kavuştu.

"Milletin derdi ile dertlenirsen önüne engel de çıksa işte böyle yapılır"

Milletin derdi ile dertlenirsen önüne engel de çıksa işte böyle yapılır. Hatay'da da Adıyaman'da da konutlarımızı teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Hatay'da milletimize söz verdik. 11 ilimiz, 14 milyon kardeşimiz rahat uyuyana kadar o mutlulukları yüzüne yansıyana kadar elimizi deprem bölgesinden çekmeyeceğiz dedik. Bu anlayışla ilk günden beri çalışıyoruz.

"Gitsen 500-1000 konut yapsan güzel olmaz mıydı?"

Sen büyükşehir belediyesisin, bütçen birçok bakanlıktan büyük, gitsen 500-1000 konut yapsan güzel olmaz mıydı? Milletimizi yalnız bırakmasan, vaatler verip de o vaatleri gerçekleştirmediniz. Tekirdağ'da depremzede kardeşlerimizi kapı dışarı ettiniz.

441 bin bağımsız bölümü dönüştürüp 80 bin yeni yuvayı İstanbullu kardeşlerimize armağan ettik. CHP'li yönetiminin engelleme girişimine rağmen yaptık. depremi siyaset üstü göreceğiz dediler ama Güngören Tozkoparan'da meydanlarda milletimizin aklını karıştırdılar. Yine de biz milletimiz ile el ele verdik. Yine biz 39 ilçe için dertlenirken Türkiye'nin ilk akıllı şehrini Esenler'de kuralım dedik. Bu güzel konutlarımızı, 60 bin konutluk dönüşümü gerçekleştirdik. Türlü türlü engelleme girişimine rağmen. Üsküdar'da ferah mahallemiz sıkıntılıydı yine orada örnek dönüşüm gerçekleştirdik. Zeytinburnu'nda, oranın en kıymetli yeri, millet bahçesi ile sağlam konutlarıyla vatandaşın mağduriyetini gidermek için gece gündüz çabaladık. Başakşehir'de çok önemli yatırımları yaptık. Bağcılar'da, Bağcılar'ı daha da güçlendirecek adımları attık.

"Artık İstiyoruz ki finansın lokomotifi İstanbul daha güçlü olsun"

Artık İstiyoruz ki finansın lokomotifi İstanbul daha güçlü olsun. Atatürk Kültür Merkezi'ni yeniledik. 1 Nisan'da görevi devralınca annelerimizin umutlarını yeniden hayata geçireceğiz. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz.