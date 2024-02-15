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İşte İstanbul'daki riskli okulların listesi! Deprem raporunu valilik tek tek yayınladı

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İşte İstanbul'daki riskli okulların listesi! Deprem raporunu valilik tek tek yayınladı

İstanbul Valiliği, deprem hazırlıkları kapsamında kentte yapılan incelemelerin ardından bin 428 okulun riskli olduğunu tespit etti. İşte raporda ilçe ilçe son durum...

İşte İstanbul'daki riskli okulların listesi! Deprem raporunu valilik tek tek yayınladı

İstanbul'daki okulların depreme karşı hazırlıklarına dair son durum raporu İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. İstanbul Valiliği ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen çalışmaya göre İstanbul'daki okulların 1428'i riskli bulundu. 481 okul yıkılıp yeniden yapıldı, 799'u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildi.

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İşte İstanbul'daki riskli okulların listesi! Deprem raporunu valilik tek tek yayınladı

Valilik raporunda şu veriler yer aldı:  Megakentteki okullarda yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir. İstanbul’da 2023 yılında 16 okul, yeniden yapım süreci tamamlanarak eğitim – öğretime açılmıştır. 

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İşte İstanbul'daki riskli okulların listesi! Deprem raporunu valilik tek tek yayınladı

Bu 16 okulda yıkılmadan önce 244 olan derslik sayısı, yeniden yapım sürecinin sonunda 380’e çıkarılmış olup, 136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir. Bununla birlikte 16 okulun sahip olduğu kapalı alan miktarı, atölye, spor, tiyatro, konferans salonu vb. sosyal donatı alanlarının okul kampüslerine eklenmesiyle 42.955 metrekareden 117.813 metrekareye çıkarılmıştır. Bu okulların 12’si Temel Eğitim Kurumu, 2’si Halk Eğitim Merkezi, 1’i Lise, 1’i de Meslek lisesi olup, okulların ilçelere göre dağılımı ise şu şekildedir:

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İşte İstanbul'daki riskli okulların listesi! Deprem raporunu valilik tek tek yayınladı

Adalar     Büyükada Halk Eğitim Merkezi
Bayrampaşa    Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Beşiktaş    Murat Beyaz İlkokulu-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Beşiktaş    Hamiyet Gerçek İlkokulu
Beşiktaş    Hüseyin Aycibin İlkokulu
Beşiktaş    Dikilitaş Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
Beykoz    Atatürk İlköğretim Okulu
Beyoğlu    Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu
EyüpSultan    Eyüp Sultan Ortaokulu
Kadıköy    Kadıköy Anadolu Lisesi
Kağıthane    Günebakan İlkokulu
Kağıthane    Osman Tevfik Yalman Ortaokulu

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