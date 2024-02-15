Kelebek Mobilya’nın Sevgililer Günü reklam filmi İstanbul Boğazı’nda

Kelebek Mobilya, Sevgililer Günü'nü aşkın dansı tango ile birleştirdiği yeni reklam filmini CGI teknolojisiyle Boğaz Köprüsü’ne taşıdı.

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Düzenlediği projelerle öncü konumunu koruyan Kelebek Mobilya, Sevgililer Gününü yeni CGI projesiyle kutluyor. Kelebek, hazırladığı Sevgililer Günü reklamına ek olarak CGI projesini de Boğaz Köprüsü’nde sergileyecek.

İletişim çalışmalarına “Sizi anlayan tasarımlar” söylemiyle devam eden marka, köprüdeki dev ekranda aşkın ve tutkunun dansı tango yapan dansçıları yansıtıyor. Herkesi anlayan tasarımlarıyla kalplerde yer edinen Kelebek, Sevgililer Gününe özel filminde tango dansının metaforunu işleyerek “Aşk tango gibidir, tutku, uyum ve ritm ister. Aşkınızın tutkusunu, uyumunu, ritmini anlayan koltuklar Kelebek’te” mesajını iletiyor.

Hazırladığı iletişim kampanyaları ve reklam filmleriyle ön plana çıkan Kelebek, yaratıcı ve etkileyici deneyimler sunmaya devam ediyor. Teknolojiyle buluşan estetik mobilya anlayışını iletişim çalışmalarına da entegre ederek yeni reklam filmini köprüde sergileyen Kelebek, modern tasarım yaklaşımını iletişim alanındaki yeniliklerle birleştiriyor.

Kelebek Mobilya yeniliklere kanat açıyor

Global tasarım vizyonuyla tüketicilerinin beklentileri ve dünya trendlerine uygun koleksiyonlar hazırlayan Kelebek, “Kelebek Etkisi” yaratarak ön plana çıkıyor. İlklerin temsilcisi Kelebek, “Aşk Tango Gibidir” mottosuyla hazırladığı CGI projesini iki kıtayı birleştiren köprüde gözler önüne seriyor.