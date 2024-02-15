İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 2019 seçimi göndermesi! 'Tercihi Sisi'den yana oldu'

İSSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyaretiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılındaki İstanbul seçimlerinde kullandığı ifadeleri hatırlatan İmamoğlu, "Kendisi Sisi'den yana tercihte bulundu" dedi. Murat Kurum'a da Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili yanıt veren İmamoğlu, "ÇED raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verir" diye konuştu.

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Yerel seçim çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar sonra gerçekleştirdiği Mısır ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdoğan tercihini Sisi'den yana kullandı

2019'da yapılan İstanbul'daki yerel seçimler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Binali Yıldırım mı Sisi mi?" diye sorduğunu hatırlatan İmamoğlu, "Kendisi Sisi'den yana tercihte bulundu onu göreceğiz" dedi. İmamoğlu sözlerinin devamında şöyle konuştu;

Bu U dönüşlerine alışığız ama...

"Daha dün, Kanal İstanbul meselesinde 'ya-pa-ca-ğız' diye heceleyen bir akıl, şimdi 'vatandaşın gündeminde olmayan bizim de gündemimizde yoktur' diyebiliyor. Ama bu U dönüşlerinin uzağında bir yapı değil o yapı. Dün Sevgililer Günü'nde yaşadık. "Sisi mi İmamoğlu mu" diyen sayın Cumhurbaşkanı dün 'sevgili kardeşim' diyerek 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Mısır'ı ziyaret etmiştir. Bu U dönüşüne alışkınız. Ama biz memleketin aleyhine yapılması muhtemel bu tür tavır ve davranışları sergileyecek insanlara U dönüşü şansını bile vermeyeceğiz. Onları geri vites ile ait oldukları yere göndereceğiz."

Kurum'a ÇED cevabı: Yorumunu duydum

Erzincan'da meydana gelen maden felaketine ilişkin de açıklamalarda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı ve AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'a yanıt verdi. İmamoğlu, "'21 tane kamu kurumu görüşü gerekir. Bu bakanlığa ait değildir’ gibi çok, ne yazık ki bilgisizce bir yorum yapılmış. Rapor ya da kurum görüşleri toplanır ama ÇED raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verir. 'Bu kar bize ait değildir' yorumunu duydum. Çok yanlış. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birçok konuda görevini eksik yapmıştır. Son dönemde çevre adına da iyi bir sınav verilmemiştir. Bu ne yazık ki gözlemleniyor." diye konuştu.