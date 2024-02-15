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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi çok fena karıştırdı! Çok özel bir video...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözlerini tekrarladı... Kılıçdaroğlu küplere bindi... Neymiş efendim, Erdoğan CHP'yi karıştırmak için böyle konuşuyormuş... İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Erdoğan'sız yapamayan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi kimin karıştırdığını çok özel bir video ile anlattı...

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Erdoğan aşkı yeniden depreşen CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı CHP'yi karıştırmaya çalışmakla suçluyor.

Oysaki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun o sözleri tekrar ederek "Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler" demişti..

Peki Kemal Kılıçdaroğlu sırtından hançerlenmedi mi?

Baba ile oğul gibi olduğu Ekrem İmamoğlu'ndan 29 Mayıs sabahı ilk hançer geldi.

Ardından Meral Akşener, en yakınındaki Özgür Özel karşısına dikilmiş, Ali Mahir Başarır ise Kılıçdaroğlu'nun aşağı indirildiği gece Veli Ağababa ile zıplayarak sevinmedi mi?

Bunların hepsi yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu hangi gerekçe ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayarak 'Partimizi karıştırıyor!' diyor...

Daha önce de bir daha Erdoğan'ın adını anmayacağım diyen Kılıçdaroğlu 14 seçim kaybetmesine rağmen Erdoğan'sız yapamıyor!

İşte Hadi Özışık'tan çok özel bir video...

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