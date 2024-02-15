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Cem Küçük tutuklandı haberlerini yalanladı! Yapay zekayla yapıyorlar inanmayın!

Cem Küçük tutuklandı haberlerini yalanladı! Yapay zekayla yapıyorlar inanmayın!

Yapay zeka dolandırıcılığın son kurbanı Gazeteci Cem Küçük oldu. Cem Küçük hakkında gerçekmiş gibi yapılan yalan haberler hakkında bir kez daha uyarı yaptı. "Üç aydır yapay zekayla bunu yapıyorlar. Milleti dolandırmanın yeni adı bu. Sakın kanmayın." dedi.

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Ünlü isimlerin üzerinden yapay zeka kullanılarak üretilen sahte video, ses hatta haberler giderek artıyor. Cem Küçük tutuklandı iddiası ile ortaya atılan bir haber günün konusu oldu. Kısa sürede o iddialara ilk ağzıdan yalanlama geldi. 

Binlerce kişiyi kandıran dolandırıcıların son kurbanı Gazeteci Cem Küçük oldu. Canlı yayında ‘Havalimanında göz altına alındıi Anekiya'ya kaçacaktı’ haberine isyan eden Küçük, “Bu tür saçmalıklara lütfen inanmayın." diyerek yeni bir paylaşım yaptı. 

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