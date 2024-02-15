74. Berlin Film Festivali başladı

74. Berlin Film Festivali'nde, başrolünde Cillian Murphy'nin oynadığı drama filmi "Small Things Like These"in gösterimi ile başladı.

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Festival kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından organize edilen Türkiye standında Türk sineması tanıtılacak.

Jüri üyeleri arasında yönetmen Brady Corbet, Hong Kong’lu sinemacı Ann Hui, Christian Petzold, İspanyol yönetmen Albert Serra, İtalyan aktris Jasmine Trinca ve Ukrayna’lı yazar Oksana Zabuzhko'nun bulunduğu festival, 25 Şubat'a kadar devam edecek.

Etkinlikteki Türkiye standında, yapımı tamamlanan, proje veya geliştirme aşamasında olan uzun metraj, kısa metraj, animasyon ve belgesel türündeki projeler uluslararası arenada görücüye çıkacak.

Festivalde bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim, potansiyel pazarlar oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin gelişmesi gibi sebeplerle sinema sektöründe önemli hale gelen ortak yapım ve proje imkanları görüşülecek.

Yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren, yabancı film yapımcılarına uzun metraj film, belgesel ve televizyon dizileri için Türkiye'de harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarının iade edilebilmesine imkan sağlayan "Yabancı Film Yapım Desteği" de uluslararası film yapımcılarına anlatılacak.