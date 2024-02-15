Antalya'da manzara keyfi pahalıya patladı

Antalya'da bir genç, manzara izlemek isterken dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kuma saplandı. Çekici ve aracının hasarıyla birlikte gence manzara keyfi 7 bin 500 TL'ye mal oldu.

Abone ol

Olay, sabaha karşı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde meydana geldi. Otomobiliyle sahile gelen Berk Can, arkadaşıyla manzarayı yakından izlemek için sahil bandına yaklaştı. Can, dönüş için kıyıya inince otomobiliyle saplandı. Can ve arkadaşı tüm çabalarına rağmen otomobili kumdan çıkartamadı. Sabah saatlerinde yeniden sahile gelen Can, aracını kurtarmak için çalışma yapmaya başladı ve traktörle de aracını çıkaramadı. Ardından çekici çağıran Berk Can, otomobilini sert zemine çekmeyi başardı. Ön ve arka tamponunda hasar olan aracını kumdan çıkardığı için büyük mutluluk yaşayan Berk Can, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

"7 bin 500 TL'ye patladı"

Berk Can "Sabahleyin şurada oturuyorduk, arkadaşımla bu köşede durmak istedik. Tam sahile inmek istemedik. Biraz sohbet ettik, suda yürüdük. Arabaya binip gitmek istedik. Ben şuradan sert bir dönüş yapayım dedim oda olmadı direk saplandık. Herkes sahildeki arabayı merak etmiş. Traktör çıkartamadı. Paspasları koyup ben çıkarmaya çalıştım olmadı. Sahil manzarası bana 7 bin 500 TL’ye mal oldu” dedi.