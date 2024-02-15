İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'anket' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapılan anketlerden memnun edici sonuçlar aldıklarını belirterek, "İstanbul'da adaylar daha yeni olgunlaştı, olgunlaşıyor, başka adaylar da çıkabilir." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kültürel yaşam alanına dönüştürülen Beykoz Çubuklu Siloları'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan İmamoğlu, siloların kültür alanına dönüştürülmesinin örnek bir proje olduğunu dile getirdi.

"Çevre meselesi, siyasi bir meseledir"

İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un, muhalefeti Erzincan'daki maden kazasını siyasi malzeme yapmakla suçladığının sorulması üzerine İmamoğlu, "Çevre meselesi, siyasi bir meseledir. Siyasete, hayata bakışla ilgili bir meseledir. Mesele ağır." ifadesini kullandı.

"Başka adaylar da çıkabilir"

İmamoğlu, yapılan anketlerden memnun edici sonuçlar aldıklarını dile getirerek, "Ama şu anda İstanbul'da adaylar daha yeni olgunlaştı, olgunlaşıyor, hatta olgunlaşma ihtimali de olabilir, başka adaylar da çıkabilir. Gerçek anketler muhtemeldir ki önümüzdeki haftadan sonra, yani bir iki hafta sonra daha somut verilerle önümüze gelir. Belki o zaman konuşmak daha doğru olur. Biraz erken buluyorum şu anda." diye konuştu.