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İkinci el oto yeniden yatırımcının gündeminde!

İkinci el oto yeniden yatırımcının gündeminde!

2. El Oto Raporu’nun Ocak ayına ait verilerin yer aldığı güncel sayısında, sektöre dair önemli trendler paylaşıldı.

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Quick Finans’ın SmartIQ iş birliğiyle yayınladığı 2. El Oto Raporu’nun Ocak ayına ait verilerinin yer aldığı güncel sayısında, sektöre dair önemli trendler paylaşıldı. Rapora göre, 2. el araç piyasasında fiyat düşüşü durma noktasına geldi. 2023'ün son çeyreğinde 2. el araç fiyatlarında yaşanan gerilemenin 2024 yılına giriş ile birlikte durduğu ve fiyatların bir önceki aya göre paralel olduğu görüldü. Diğer taraftan, bireysel satıcılar fiyat düşürmeye devam ederken, kurumsal satıcılarda ise fiyat artışları gözlemlendi. Tüm bu gelişmelere paralel olarak satışta kalma süreleri uzamaya devam ediyor.

Buna karşın, alternatif yatırım araçları içerisinde yer alan mevduat faizi getirilerinin enflasyon ve TCMB politika faizi seviyelerinin altında olması “2. el oto yeniden mi yatırım aracı oluyor?” sorusunu akla getiriyor.

Kızıldeniz yolunun kapanması tedarik açısından soru işareti oluşturuyor

Pandemi ile birlikte 2023 yılının başlarında da etkili olan 0 kilometre araç tedarik sorunlarının, Kızıldeniz’in kapanması nedeniyle önümüzdeki günlerde tekrar yaşanabileceği endişesi sektörde dile getirilmeye başlandı. Bu tedirginliğin gerçeğe dönüşmesi durumunda, 0 kilometre araç bulunurluğunda yaşanacak sorunların etkisi ile tekrar 2. el otonun talep göreceği ve yatırım amaçlı alım taleplerinin yükseltebileceği de tartışılıyor.

Galericiler ikinci el araç stoklarını artırıyor

Sektörün etkin 2. el otomobil satış firmalarının yöneticilerinin verdiği bilgiye göre, Aralık ayında dip seviyeleri gören 2. el otomobil fiyatları, 0 kilometre araç fiyatlarındaki artışın yakında 2. ele de yansıyacağı beklentileri ile düşüşü geride bıraktı. 2. el otomobil bayilerinin araç stoklarını alımlarla destekledikleri görülürken, önümüzdeki günlerde piyasanın açılacağı öngörülüyor.

Tüzel ve şahıs firmaları alım yapıyor

Son dönemde araç fiyatlarının ve takasa gelen araç adedinin yükselişini öne çıkaran sektör yetkilileri, kredi regülasyonlarındaki miktarsal kısıtlamaların etkisiyle bireysel müşteriden ziyade tüzel müşterilerin ve şahıs firmalarının kredi taleplerinin artığını ve alımlarına hız verdiklerini ekledi.

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