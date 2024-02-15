BIST 9.238
DOLAR 30,75
EURO 33,11
ALTIN 1.975,08
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası rezervleri geçen haftaya göre azaldı!

Merkez Bankası rezervleri geçen haftaya göre azaldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 9 şubat haftasında bir önceki haftaya göre 517 milyon dolar azalışla 134 milyar 927 milyon dolara geriledi.

Abone ol

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 9 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 172 milyon dolar azalışla 86 milyar 366 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 2 Şubat'ta 86 milyar 538 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 344 milyon dolar azalışla 48 milyar 905 milyon dolardan 48 milyar 561 milyon dolara indi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 517 milyon dolar düşüşle 135 milyar 444 milyon dolardan 134 milyar 927 milyon dolara geriledi.

ÖNCEKİ HABERLER
YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Antalya'da manzara keyfi pahalıya patladı
Antalya'da manzara keyfi pahalıya patladı
İliç'teki maden derhal kapatılsın talebi
İliç'teki maden derhal kapatılsın talebi
Bilim insanları ilk defa iki asteroidin yüzeyinde su bulunduğunu tespit etti
Bilim insanları ilk defa iki asteroidin yüzeyinde su bulunduğunu tespit etti
Hakan Fidan'dan İsrail'in Refah saldırılarıyla ilgili açıklama
Hakan Fidan'dan İsrail'in Refah saldırılarıyla ilgili açıklama
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'anket' açıklaması
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'anket' açıklaması
Erzincan'da toprak altında kalan işçilerin yakınlarının üzüntülü bekleyişi sürüyor
Erzincan'da toprak altında kalan işçilerin yakınlarının üzüntülü bekleyişi sürüyor
MSB kaynaklarından F-16 açıklaması! Kritik tarih verildi
MSB kaynaklarından F-16 açıklaması! Kritik tarih verildi
Çalışır vaziyetteki lüks araçta ölü bulundu
Çalışır vaziyetteki lüks araçta ölü bulundu
74. Berlin Film Festivali başladı
74. Berlin Film Festivali başladı
Kelebek Mobilya’nın Sevgililer Günü reklam filmi İstanbul Boğazı’nda
Kelebek Mobilya’nın Sevgililer Günü reklam filmi İstanbul Boğazı’nda