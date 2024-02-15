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İkinci el alışveriş sitesinde tarihi eser satan şüpheli yakalandı!

İkinci el alışveriş sitesinde tarihi eser satan şüpheli yakalandı!

Konya'nın Akşehir ilçesinde ikinci el online alışveriş sitesine ait uygulama üzerinden tarihi eser satan şahıs polis tarafından yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada; Helenistik dönem ile Roma, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 14 adet sikke ve akçe ele geçirildi.

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Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, R.M. isimli şüphelinin ikinci el kıyafet satışı yapan online alışveriş sitesi uygulaması üzerinden tarihi eser sattığı şeklinde yapılan ihbarı değerlendirdi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı üzerine polis ekipleri, şüpheli R.M.'nin Yarenler Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

Asayiş ekipleri şüphelinin evinde ve aracında yaptığı aramada; 1 adet dedektör, 1 adet şarj aleti, 1 adet kulaklık, 1 adet el feneri, 1 adet el dedektörü, 1 adet hassas terazi, 3 adet el telsizi, 63 gram katı formda siyah toz ile Helenistik dönem ile Roma, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke ve akçe ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el koyan polis, şüpheli R.M.'yi de gözaltına aldı. Şüpheli R.M. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken ele geçirilen sikkeler de Akşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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