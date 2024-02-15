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Nemrut'ta turizm sezonu 12 ay devam ediyor

Nemrut'ta turizm sezonu 12 ay devam ediyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası olan 2100 yıllık Kommagene Uygarlığı’nın efsanevi Kralı Antiochos Teos’un Nemrut Dağı zirvesinde inşa ettiği anıtsal alan, yılın 12 ayında turist ağırlamaya devam ediyor.

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Özellikle son yıllarda ilgi odağı olan Nemrut Dağı, karlı havalarda gelenleri hayran bırakıyor. Kendimiz tanımadan tanıtamayız düşüncesiyle 14 Şubat Günü Nemrut'ta çıkan 20 kişilik dağcı grup, karlar arasında kalan nemrut heykellerine hayran kaldıklarını dile getirdi.

Fırtınaya rağmen Nemrut Dağı zirvesine çıkan dağcı grup, “Bu mevsimde Nemrut'ta çıkmak, resimleri ve videoları dünyaya yaymak, kışın turizm hareketliliğini canlandırmaya katkı sağlamak istedik. Manzara eşsiz, Mezopotamya’yı Nemrut'tan hele bu mevsimde seyretmek harika bir şey” diye konuştu.

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