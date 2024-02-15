Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 9 şubat haftasında bir önceki haftaya göre 517 milyon dolar azalışla 134 milyar 927 milyon dolara geriledi.Abone ol
TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.
Buna göre, 9 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 172 milyon dolar azalışla 86 milyar 366 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 2 Şubat'ta 86 milyar 538 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri 344 milyon dolar azalışla 48 milyar 905 milyon dolardan 48 milyar 561 milyon dolara indi.
Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 517 milyon dolar düşüşle 135 milyar 444 milyon dolardan 134 milyar 927 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih
Altın Rezervleri
Brüt Döviz Rezervleri
Toplam Rezervler
27.01.2023
50.933
76.206
127.139
24.02.2023
49.190
71.980
121.170
31.03.2023
52.176
70.247
122.423
28.04.2023
46.413
68.471
114.884
26.05.2023
41.939
56.519
98.458
27.06.2023
41.432
67.155
108.587
28.07.2023
41.425
72.349
113.774
25.08.2023
41.344
75.955
117.299
29.09.2023
40.629
81.575
122.203
27.10.2023
44.148
82.412
126.560
24.11.2023
45.496
90.997
136.493
22.12.2023
47.896
97.557
145.453
29.12.2023
48.231
92.830
141.061
05.01.2024
47.638
91.973
139.612
12.01.2024
47.810
91.990
139.799
19.01.2024
47.725
90.366
138.091
26.01.2024
48.007
89.154
137.161
02.02.2024
48.905
86.538
135.444
09.02.2024
48.561
86.366
134.927