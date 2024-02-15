Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 9 şubat haftasında bir önceki haftaya göre 517 milyon dolar azalışla 134 milyar 927 milyon dolara geriledi.

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TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 9 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 172 milyon dolar azalışla 86 milyar 366 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 2 Şubat'ta 86 milyar 538 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 344 milyon dolar azalışla 48 milyar 905 milyon dolardan 48 milyar 561 milyon dolara indi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 517 milyon dolar düşüşle 135 milyar 444 milyon dolardan 134 milyar 927 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih

Altın Rezervleri

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler

27.01.2023

50.933

76.206

127.139

24.02.2023

49.190

71.980

121.170

31.03.2023

52.176

70.247

122.423

28.04.2023

46.413

68.471

114.884

26.05.2023

41.939

56.519

98.458

27.06.2023

41.432

67.155

108.587

28.07.2023

41.425

72.349

113.774

25.08.2023

41.344

75.955

117.299



29.09.2023

40.629

81.575

122.203

27.10.2023

44.148

82.412

126.560

24.11.2023

45.496

90.997

136.493

22.12.2023

47.896

97.557

145.453

29.12.2023

48.231

92.830

141.061

05.01.2024

47.638

91.973

139.612

12.01.2024

47.810

91.990

139.799

19.01.2024

47.725

90.366

138.091

26.01.2024

48.007

89.154

137.161

02.02.2024

48.905

86.538

135.444

09.02.2024

48.561

86.366

134.927