BIST 9.246
DOLAR 30,71
EURO 33,14
ALTIN 1.974,58
HABER /  EKONOMİ

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda 920 kişi işbaşı yaptı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda 920 kişi işbaşı yaptı

Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı Hakan Yeşil, TTK’ya 920 kişinin işbaşı yaptığını duyurdu.

Abone ol

Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) başlayan işçi sayıları ile ilgili bilgi verdi.

Yeşil, “Bugün ayın 15'i itibariyle biliyorsunuz alım süreçleri A-B-C grupları olarak ayrıldı. A grubunda 373 arkadaşımız eğitimini almak için iş başı yaptı. Devam eden süreçte de B grubu arkadaşlarımız bugün itibariyle işbaşı yaptılar. İş yerlerine başvurularını yaptılar. Eğitimleri almak üzere de müesseselere dağıldılar. Arkadaşlarım toplam sayısı 547. Bu ay itibarıyla 547 arkadaşımız şu an itibarıyla kuruma başvurularının yaptığı ve bölgelere dağıldılar. Şu ana kadar toplamda 920 arkadaşımız A grubu ve B grubu olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu'na başlamış oldu” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kamyona çarpan otobüs alev topuna döndü
Kamyona çarpan otobüs alev topuna döndü
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
İrlanda’dan Filistinli mülteciler için 20 milyon euro!
İrlanda’dan Filistinli mülteciler için 20 milyon euro!
Tartıştığı kişiyi silahla vuran kadın tutuklandı
Tartıştığı kişiyi silahla vuran kadın tutuklandı
Avrupa şampiyonu Grekoromen Güreş Milli Takımı, yurda döndü
Avrupa şampiyonu Grekoromen Güreş Milli Takımı, yurda döndü
İmralı'da 'Batuhan A' alarmı! Dev dalgalar gemiyi batırdı! Çok sayıda ekip gittti
İmralı'da 'Batuhan A' alarmı! Dev dalgalar gemiyi batırdı! Çok sayıda ekip gittti
Erdek Belediyesi'ni eleştirdi, hastanelik edilene kadar dövüldü
Erdek Belediyesi'ni eleştirdi, hastanelik edilene kadar dövüldü
Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu
Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu
Almanya Savunma Bakanı: Silahlanmamız gerekiyor!
Almanya Savunma Bakanı: Silahlanmamız gerekiyor!
Yaşlı adam apartmanın birinci katından düşerek öldü
Yaşlı adam apartmanın birinci katından düşerek öldü
Bakan Bayraktar'dan gündem yaratacak sözler! "Zafiyet içerisinde olduklarını görüyoruz"
Bakan Bayraktar'dan gündem yaratacak sözler! "Zafiyet içerisinde olduklarını görüyoruz"
İkinci el oto yeniden yatırımcının gündeminde!
İkinci el oto yeniden yatırımcının gündeminde!