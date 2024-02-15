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Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ davasında karar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ davasında karar

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Demir'e görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verirken, FETÖ üyeliği suçundan beraat kararı verdi.

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Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile eski ÖSYM Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen ve avukatları katıldı. Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan Demir, "2010 yılı eylül ayında ÖSYM'ye geldiğimizde buranın 36 yıllık bir geçmişi vardı. Kişisel ilişkilerle yönetilmekteydi burası. Bir akademisyen olarak sınavların eşitlik içinde olması en hassas olduğum konulardan birisiydi. İlk günümden son günüme kadar bütün önceliğim sınav güvenliğiydi" ifadelerini kullandı.

"Tanıklar benim FETÖ'cü olduğuma dair beyanda bulunmamıştır"

FETÖ suçlamalarını kabul etmeyen Demir, "Hiçbir sınav evrakını imha etmedim. İddianamede ÖSYM'nin yaptığı tüm sınav sorularının çalındığı söyleniyor. Bu tamamen asılsızdır, algı operasyonudur. Savcı, benim FETÖ üyeliğinden cezalandırılmamı istiyor. Dinlenen tanıklar hiçbir zaman benim FETÖ'cü olduğuma dair beyanda bulunmamıştır. Kaldı ki ben ÖSYM Başkanı olmayı talep etmedim. Ancak ÖSYM üzerinde FETÖ'nün nasıl bir iştahının olduğunu biliyordum. Bu nedenle de sınavlara ilişkin sayısız tedbir aldım. Tüm suçlamaları reddediyorum ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanık Pekşen de önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, dosyayı karara bağlayacaklarını belirterek, sanıklara son sözlerini sordu. Demir, "Atılı asılsız suçlamaları kabul etmiyorum. Beraat talep ediyorum" dedi.

Pekşen de, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Ali Demir'in FETÖ üyeliği suçundan beraatına karar verirken, Demir ve Pekşen'e görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasına hükmetti.

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