16 milyon emekliyi ilgilendiriyor! EYT'liler de bayram ikramiyesi alacak mı?
16 milyon emeklinin gözü bayram ikramiyesine yapılacak zamma çevrildi. Peki, bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak? Hangi olasılıklar konuşuluyor? EYT'liler ikramiye alabilecek mi?
16 milyon emekli bayram ikramiyesine yapılacak zamma odaklandı. Emeklileri heyecanlandıran zam açıklamasının ardından çeşitli senaryolar konuşulmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye bayram ikramiyesinde artış olacağını açıklamıştı.
Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan emeklilere her yıl iki kere bayram ikramiyesi ödemiyor. Emekli ikramiyesi mevcut halinde 2 bin lira olarak uygulanıyor.
KONUŞULAN SENARYOLAR
Emekli ikramiyeleri için ise farklı zam oranları konuşuluyor.
Uzmanlar, ikramiyelerin 5'er bin lira olmak üzere toplam 10 bin liraya yükselmesinin güçlü ihtimal olduğunu üzerinde duruyor.