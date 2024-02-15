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Filipinler'deki toprak kaymasında ölü sayısı 92’ye yükseldi

Filipinler'deki toprak kaymasında ölü sayısı 92’ye yükseldi

Filipinler’in güneyindeki maden sahası yakınlarında meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi. Ekipler, kayıp durumdaki 36 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

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Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde bulunan Maco kasabasındaki bir maden sahası yakınında 6 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasının bilançosu ağırlaşıyor. Yerel yetkililer hayatını kaybedenlerin sayısının 72’ye yükseldiğini, kayıp durumdaki 36 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Çok sayıda kişi toprak altında kalmıştı
Filipinler'in Davao de Oro eyaletinde bulunan Maco kasabasındaki bir maden sahası yakınında geçtiğimiz hafta salı günü yerel saatle 19.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti. Büyük bölümünü bölgede faaliyet gösteren bir madencilik firması çalışanlarının oluşturduğu çok sayıda kişinin toprak altında kaldığı açıklanmıştı. En az 32 kişi yaralanırken, en az 3 otobüs ve 55 yapının çamur ve toprağa gömüldüğü belirtilmişti.

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