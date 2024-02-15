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İstanbul'da UKOME'den taksi kararı: Bin 38 araç taksiye dönüştürülecek!

İstanbul'da UKOME'den taksi kararı: Bin 38 araç taksiye dönüştürülecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, minibüsten 8 artı 1 taksiye dönüştürülen bin 755 araçtan bin 38'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi.

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UKOME Şubat ayı toplantısı Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında yapılan toplantıda; yayalaştırma, parkomat ve minibüsten 8 artı 1 taksiye çevrilen araçların normal taksilere dönüştürülmesi teklifleri görüşüldü.

Toplantıda minibüsten taksiye dönüştürülen bin 755 araçtan bin 38'inin normal taksiye dönüştürülmesi, 717 tanesinin aynı statüde çalışmaya devam etmesi İBB tarafından teklif edildi. Söz konusu teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı diğer maddelerin kabulü ile sona erdi.

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