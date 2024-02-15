Zamlar otomatiğe bağlanacak, 1 Nisan'da motorin 60 TL! Ünlü ekonomistten şok tahmin...

Akaryakıt fiyatları uçtu, motorin 45 lirayı, benzin 41 lirayı ayarak tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Seçimlerden bu yana benzine yapılan zam yüzde 108 olurken motorine gelen zam ise yüzde 129 oldu. Ancak burada bitmiyor. Ünlü ekonomiste göre motorinin litresi 1 Nisan sabahı, yani seçimden bir gün sonra 60 lirayı bulabilir.

Abone ol

Benzin ve motorine zam üstüne zam gelmeye devam ederken, zamların devam edeceği belirtiliyor. Ekonomist Şeref Oğuz'a göre ise 31 Mart seçimlerine kadar motorinin litresi 60 lirayı bulabilir. 14 Mayıs seçimlerinden sonra benzinin fiyatı yüzde 108, motorinin litresi ise yüzde 129 arttı. İşte akaryakıt ürünleriyle ilgili korkutan senaryo...

Seçimden sonra fiyatlar ikiye katlandı

- Motorinin litre fiyatına 13 Şubat itibariyle 2 lira 57 kuruş zam geldi ve motorinin litre fiyatı 45 lirayı aştı. Benzine ise bugün 1 lira 80 kuruş zam geldi. Zamla birlikte benzinin litresi de 41 lirayı aştı.

- Son zamlarla birlikte yılbaşından bu yana benzin fiyatları yüzde 19,44 arttı. Seçimlerden bu yana ise benzin fiyatları yüzde 108 arttı. Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 TL seviyesindeydi.

- Motorinde ise litre fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 18.5, seçimlerden bu yana ise yüzde 129 zamlandı.

Şeref Oğuz'dan iç karartan tahminler!

Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı ekonomist Şeref Oğuz, benzin ve motorinde görülebilecek seviyeler için yeni rakam verdi. İşte Şeref Oğuz'un motorin ve benzin fiyatlarıyla ilgili tahminleri:

- Şimdi sıkı para politikası var ya seçimlerden sonra sımsıkı para politikası gelecek. Mazot 45 TL oldu. 45 lirayken deponu doldur. Hatta varsa 25-30 tane depon onları da doldur. Buna depo da dayanmaz oldu.

Mazot 1 Nisan'da 60 TL'yi görebilir

- 1 Nisan'da 50-60 TL'yi görebilirsin akaryakıt fiyatlarında. Niye? Çünkü döviz yükümlülüklerinden giden bir iş olduğunda dolayı. Yine bu sene biz 220 milyon dolar faiz ödeyeceğiz. Bu paranın da büyük bir kısmı ortada yok.

Zamlar otomatiğe bağlanacak

- Akaryakıt da doğrudan cari açıkla ilgili konulardan olduğu için ister istemez o zamlar otomatiğe bağlanacak. Bir anda 50-60 TL'lik mazotu görebilirsiniz.

- Bunu sadece kişisel kendi aracın için düşünme. Çiftçi üretimden vazgeçti. Kaldı ki o mazot fiyatıyla neyi sürecek, neyi üretecek. Böyle olduğu zamanda sıkıntılar ortaya çıkıyor.