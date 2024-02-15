Fatih'te market sahibine döner bıçağıyla saldırmaya çalışmıştı, yakalandı

Fatih’te çıkan tartışmada market sahibine, döner bıçağıyla saldırmaya çalışan şüpheli yakalandı. Şüphelinin, işyeri sahibinden zorla sigara istediği taraflar arasında tartışma çıktığı belirlendi.

Abone ol

Cumartesi akşamı saat 21.00’da Fatih Molla Gürani Mahallesi'ndeki bir markette meydana gelen olayın detayları ortaya çıktı. Şaban Kar, marketinde oturduğu esnada, A.N.H. isimli şüpheli şahıs işyerine geldi. Şüpheli şahsın işyeri sahibinden zorla sigara istediği, alamayınca döner bıçağı çektiği ve aralarında tartışma çıktığı belirlendi. Tartışma sırasında şüphelinin işyeri sahibi tarafından copla kovalandığı anlar ise güvenlik kamerasına yansımıştı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, A.N.H. isimli şüphelinin yakalanması için çalışmalarını derinleştirdi.



Çalışmaların devamında A.N.H. isimli şüpheli şahıs 14 Şubat'ta ikametinde yakalandı. Şüphelinin “kasten yaralama”, “hırsızlık”, “gasp” gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelinin, “kasten yaralama” suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.