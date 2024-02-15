Netanyahu'yla ilgili yeni iddia! Kabinede tepkiler yükseliyor

İsrail Başbakanı Netanyahu'yla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Buna göre, Paris'te yapılan Gazze'de ateşkes ve esir takası görüşmelerine kabineye danışmadan müzakere heyeti göndermedi. Kabinede ise tepkiler artıyor.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, savaş kabinesine danışmadan, Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda devam eden görüşmelerin takibi için müzakere heyetini Kahire'ye göndermediği belirtildi.

İsrail devlet kelevizyonu KAN'ın haberinde, "Bu karar, daha sonra bu konuda bilgilendirilecek olan Savunma Bakanı Yoav Gallant ile (Savaş kabinesi üyeleri) Bakan Benny Gantz ve Bakan Gadi Eisenkot'un bilgisi olmadan, heyetin bir daha Kahire'ye gönderilmemesi yönünde alındı" ifadesi kullanıldı.

Netanyahu'nun kararından önce İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın Başbakan'a Kahire toplantıları hakkında bilgi verdiği ve Mısır'ın toplantıların devamı için daha alt seviyede bir heyetin daha gönderilmesi talebini aktardığı bildirildi.

Haberde, Netanyahu'nun savaş kabinesi üyelerini Mısır'a heyet göndermeme kararının dışında tutmasının ardından, Gantz ve Eisenkot'un istişare toplantısı düzenlediği kaydedildi.

Gantz ve Eisenkot'a yakın kaynakların, bakanların hükümetten çekilmesinin beklenmediğini ancak "kabine toplantısında kararlara tam katılım talebiyle Netanyahu'ya sitem etmeleri ve buna Gallant'ın da katılabileceğini" söylediği ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, savaş kabinesine danışmadan, Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda devam eden görüşmelerin takibi için müzakere heyetini Kahire'ye göndermediği belirtildi.

Haberde, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ise esir takası anlaşmasına karşı olduklarını duyurduğu hatırlatıldı.



Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, Refah'a saldırı tehdidinde bulunmuş ve esir takası anlaşmasında ilerlemek için Hamas'ın "hayali taleplerden vazgeçmesi gerektiğini" öne sürmüştü.

Öte yandan, Netanyahu'nun kararı, yakınları Gazze'de esir tutulan kişiler tarafından öfkeyle karşılanmış ve sokak gösterileri düzenlenmişti.

Mossad Başkanı Barnea, Şin-Bet (Şabak) Direktörü Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı bir heyet, 13 Şubat'ta Kahire'de ABD, Katar ve Mısır'ın da katılımıyla düzenlenen toplantılara katılmıştı.

Toplantılarda, İsrail'in çatışmalara geçici bir ara verilmesi ısrarına karşı Hamas'ın "İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırdığı kalıcı ateşkes talebinde bir değişiklik olmadığı" belirtilmişti.

New York Times gazetesi de Kahire'de yapılan ancak sonuç alınamayan dolaylı görüşmelerin daha alt düzeydeki yetkililer tarafından 3 gün daha devam ettirileceğini yazmıştı.

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.