İmralı'da 'Batuhan A' alarmı! Dev dalgalar gemiyi batırdı! Çok sayıda ekip gittti

MARMARA Denizi'nde hareketli dakikalar yaşanıyor. İmralı Adası açıklarında su almaya başlayan 69 metre boyundaki kargo gemisi için ekipler harekete geçti. "BATUHAN A" isimli gemi için tahliye botları bölgeye gönderildi.

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Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, adanın güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.

Ulaştırma Bakanlığı: Gemiden iz yok Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Marmara Denizinde 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisinden 06.32'de acil durum sinyali alınmıştır. TCSG 313 botu bölgeye ulaşmış olup bölgede gemiye dair bir bulguya rastlanılmamıştır. Arama ve kurtarma faaliyetleri tüm ilgili unsurlarca devam etmektedir."

Bir adet içi boş can salı bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İmralı adası açıklarında batan gemiye ilişkin bir açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botları aramalara devam etmektedir. Helikopter hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur" denildi.

Gemide Türk vatandaşı 6 kişi var

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi.

Vali Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor." dedi.

Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi.

Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.